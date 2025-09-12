Hay opacidad en la Arena Potosí y Villa de Pozos

El municipio de Villa de Pozos y la Arena Potosí, enfrentan cuestionamientos por el incumplimiento de sus obligaciones de transparencia, reconoció Diana Ruelas Gaitán, presidenta de la Comisión de Transparencia del Congreso.

Según la legisladora, ambos entes deben garantizar el acceso completo a la información pública antes de que concluya el año. “Para concluir este año ya deberíamos ser todos totalmente transparentes y dando a la gente esa respuesta que tanto solicitan”, declaró.

Villa de Pozos ha recibido quejas sobre la autenticidad de los datos publicados y la ausencia de una página de transparencia completa. La próxima semana, la Comisión sostendrá una reunión con el Concejo Municipal para identificar los puntos pendientes y establecer un plan de acción.

Ruelas Gaitán explicó que, aunque los reportes muestran un mínimo cumplimiento, aún se deben determinar los factores que han retrasado el proceso.

Indicó que la implementación de nuevas formas de administración podría haber influido en la demora y aseguró que se revisará a fondo la situación para garantizar que los ciudadanos tengan acceso a la información que les corresponde como derecho. “Vamos a revisar todo eso para que la ciudadanía tenga acceso”.

La Arena Potosí, se incorporó oficialmente en 2025 como sujeto obligado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado, según el acuerdo CEGAIP-71/2025 S.O., publicado en abril en el Periódico Oficial del Estado, en donde se señala que debe contar con una Unidad de Transparencia.