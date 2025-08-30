Hay proyecto para ampliar Vía Alterna hasta el Eje 140: Seduvop
El costo estimado de la nueva ruta rondaría entre los 700 y 800 millones de pesos
Ya existe un proyecto "muy encaminado" para la ampliación de la llamada Vía Alterna hasta el Eje 140 de la Zona Industrial, tal como estaba previsto originalmente, informó Leticia Vargas Tinajero, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop).
La funcionaria estatal dijo tener entendido que los permisos de impacto ambiental abarcan hasta dicha vialidad, por lo cual, dicho requisito ya estaría cubierto.
"Sí habría que revisarlo para ver que todo esté en la orden, pero sí, se contemplaba un proyecto hasta allá al Eje 140", agregó.
Estimó que, a reserva de conocer las condiciones de la superficie de 7 u 8 kilómetros de longitud, valorar la construcción de puentes o adecuar determinadas vialidades, el costo estimado de la nueva ruta rondaría entre los 700 y 800 millones de pesos.
