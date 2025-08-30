Lyn May narra su historia de amor desafortunada

El canal de terror Creepypastas Everywhere, conducido por "El Capi" y Darian Escobar, ha lanzado un nuevo podcast y su segundo capítulo tiene como invitada especial a la vedette, cantante y actriz mexicana Lyn May.

A pesar de ser un canal dedicado a la difusión de historias y relatos de terror relacionados con el mundo de lo paranormal y lo sobrenatural, El Capi afirmó que las mejores historias de terror no siempre tienen que ver con sucesos inexplicables, a veces son las experiencias humanas las que generan el verdadero terror en el mundo y en este capítulo, Lyn May comparte los relatos que marcaron su vida.

Lyn May inició en el mundo del entretenimiento para adultos a los 17 años. La actriz ha confesado que comenzó a trabajar en esa industria por necesidad y que, en sus principios, ella hacía desnudos en el teatro en el que trabajaba. "Tenía dos hijas, no tenía dinero y tenía que trabajar".

Tras una serie de eventos desafortunados, diversos "romances" fallidos, y muchas experiencias duras, Lyn May encontró al amor de su vida, Antonio Chi, sin embargo, no sabía que su partida se convertiría en una de las peores experiencias que habría tenido. "Desenterré a mi esposo para dormir con él, no quería estar sola", confesó durante la entrevista.

¿Cómo fue la historia de amor entre Lyn May y Antonio Chi?

Durante su charla con Carlos Alberto Pérez Ibarra, mejor conocido como Capi Pérez, Lyn May contó que antes de conocer a su esposo, ella no había conocido el amor verdadero, ya que había vivido una vida trágica. Estas razones fueron las que convirtieron la muerte de Antonio en un suceso tan difícil en su vida.

"Tuve muchos maridos, pero el único al que menciono es a él", confesó la cantante.

Lyn May y Antonio Chi pasaron 25 años casados, hasta su lamentable muerte, luego de ser diagnosticado con cáncer de próstata. "Fue una boda hermosa", afirmó la actriz, quien recuerda los mejores momentos de su matrimonio.

Tras el fallecimiento de su esposo, Lyn May pasó los peores días de su vida, la cantante ha confesó que la intensidad de sus sentimientos la llevaron a hacer algo que muchos definirían como una locura, pues desenterró el cuerpo de su esposo para poder seguir sintiéndolo cerca.

La actriz confesó que para el proceso de exhumación contrató a especialistas: "Yo pagué, porque yo solita no podía. Pagué y me ayudaron y todo eso. Tú sabes que cuando hay dinero, se consigue todo lo que uno quiere".

La exhumación se realizó al día siguiente del entierro, ya que como lo cuenta, la actriz no podía soportar el dolor de estar sin su amado y compañero de vida.

Respecto al cuerpo de su esposo, ella cuenta que "quedó como vivo. Así lo tenía y así lo abrazaba, dormía con él...Por fin mi mamá me convenció de que lo dejara ir...Fueron cuatro días después de traerlo, y entonces ya lo mandé a cremar y sus cenizas las regué en la casa".

"Yo sentía que él se acostaba junto a mí, fue por eso que lo dejé ir. Sentía lo calientito de su cuerpo...Un día sentí que se sentó, me besó y se salió, entonces yo dije ´algo me está diciendo´. Pensé que era ya un mensaje de él", afirmó la cantante.

¿Cómo fue el primer matrimonio de Lyn May?

La actriz conto sobre su primer matrimonio, en el que se casó únicamente por el civil, sin embargo, se divorció por la presión que sentía de sus conocidos para embarazarse. "Yo no quería embarazarme porque ya tenía dos hijas", dijo Lyn May.

"Yo trabajaba en un restaurante en Acapulco y ese marinero llegaba todos los días a verme. Me decía que iba a enseñarme México, porque yo quería conocer México...Era inocente, una chamaca", confesó la cantante. Añadió que en su visita a la capital con dicho hombre, él la agredió sexualmente.

Luego de sufrir una "horrible" violación, su familia "desgraciadamente" la obligó a casarse con su agresor. "En los pueblos la gente piensa diferente y yo no quería casarme con él, le tenía miedo", afirmó.

Finalmente, Lyn May huyó a casa de su abuela para esconderse de su esposo, quien la golpeaba en el estómago para que perdiera a la bebé de la que estaba embarazada.

¿Qué otras experiencias sobrenaturales vivieron Lyn May?

A lo largo del podcast, la cantante reveló otros relatos, como sobre su romance ficticio con Juan Gabriel, quien afirma era un brujo. "Antes de salir a cantar él hacía su brujería, siempre", confesó la actriz.

Lyn May reveló otros detalles sobre la "amistad" y relación que tuvo con el icónico cantante, así como más vivencias espeluznantes que ha experimentado y que involucran a otras figuras públicas como Carmen Salinas.