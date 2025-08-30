logo pulso
TARDE DE BINGO

TARDE DE BINGO

Regidora no presentó denuncia por difusión de sus imágenes

La servidora fue detenida por los supuestos delitos de lesiones y amenazas contra personal de motel

Por Rubén Pacheco

Agosto 30, 2025 11:22 a.m.
A
Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado (FGE) de San Luis Potosí no cuenta con ninguna denuncia relacionada por difusión ilícita de imágenes, respecto de Julie N., regidora trans morenista del ayuntamiento de Villa de Pozos.

El pasado 21 de agosto, se reportó la detención de la concejala por los supuestos delitos de lesiones y amenazas, debido a que golpeó e insultó al personal del Motel Inn, ubicado en la colonia Francisco Sarabia, luego de reclamar la difusión en redes sociales de contenido íntimo.

En entrevista, María Manuela García Cázares, titular de la FGE, precisó que, en la institución no se tiene conocimiento de que la regidora poceña haya acudido al Ministerio Público, a fin de presentar alguna denuncia en ese sentido.

Por lo tanto, remarcó que desde ningún ángulo  -por ejemplo, oficioso-, la entidad de procuración de justicia no lleva a cabo ninguna investigación ministerial.

Desde que se reportó el incidente, ni el gobierno poceño, la concejala presidenta María Teresa de Jesús Rivera Acevedo y tampoco la regidora, se han pronunciando sobre qué realmente sucedió y cuál es la situación jurídica.

