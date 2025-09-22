Hoteleros, en alerta por fraudes digitales

San Luis Potosí enfrenta un incremento en fraudes digitales que afectan a turistas y clientes locales. La Asociación de Hoteles y Moteles del Estado (AMHM) advirtió que hackers han creado sitios web falsos y promociones engañosas en redes sociales, suplantando la identidad de hoteles para obtener pagos y datos personales.

Iván Chávez Sandoval, presidente de la AMHM, destacó la importancia de que las y los viajeros verifiquen la autenticidad de las páginas antes de reservar. Sugiere que se utilicen únicamente plataformas oficiales y que, ante cualquier duda, se confirme directamente con el hotel.

Según la asociación, todos los hoteles disponen de líneas de recepción que permiten validar reservaciones de forma directa. Además, el organismo trabaja en coordinación con Turismo Municipal y áreas de seguridad digital para dar seguimiento a los reportes de sitios fraudulentos, aunque localizar a los responsables resulta complicado.

"Entendemos que las ofertas llamativas pueden ser un gancho, pero la recomendación es no realizar transferencias hasta confirmar que se trata de un sitio legítimo", señaló.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Chávez Sandoval apuntó que las cadenas hoteleras suelen tener sistemas tecnológicos más robustos, mientras que los hoteles independientes y pequeños son más vulnerables a estos ataques. Por ello, insistió en que los turistas reconfirmen siempre sus reservaciones y den prioridad al contacto directo con los establecimientos.

En cuanto a la actividad del sector, mencionó que septiembre es un mes de baja ocupación tras la temporada vacacional de verano. En San Luis Potosí, el flujo de visitantes se mantiene principalmente por turismo de negocios, según explicó el dirigente.