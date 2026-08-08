IFSE: habrá desvío de recursos a campañas

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El riesgo de desvío de recursos públicos durante el proceso electoral marcará las auditorías a los municipios de San Luis Potosí en el último año de las administraciones, luego de que el auditor superior del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Joaquín Lecourtois López, afirmara que el órgano fiscalizador parte de la expectativa de detectar ese tipo de prácticas en la revisión del ejercicio del gasto.

El funcionario sostuvo que las auditorías serán particularmente minuciosas debido a que varios presidentes municipales buscarán la reelección o la continuidad de sus proyectos políticos a través de familiares, por lo que la prioridad será verificar que el dinero público no sea utilizado con fines electorales. "Sabemos que va a haber desvíos por temas electorales", señaló.

En ese contexto, informó que el IFSE retomó la coordinación con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para realizar una fiscalización de recursos federales, municipales, participaciones e ingresos propios.

Rodrigo Lecourtois López detalló que, mientras la ASF revisaba muestras cercanas al 30 por ciento, el IFSE tiene capacidad para auditar más del 95 por ciento, por lo que estos trabajos permitirán que las revisiones conjuntas superen el 90 por ciento del universo de recursos públicos sujetos a fiscalización.

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El convenio entre el IFSE y la ASF fue firmado hace un mes y su implementación será gradual, comenzando con los municipios. Posteriormente, el modelo se extenderá al resto de los entes públicos del estado, con la meta de incluir en un plazo de dos a tres años al Gobierno del Estado y a los organismos autónomos dentro del esquema de fiscalización integral.