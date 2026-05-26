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Iglesia Católica respeta la religión musulmana

Por Martín Rodríguez

Mayo 26, 2026 03:00 a.m.
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Iglesia Católica respeta la religión musulmana
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      "Ante todo, la Iglesia Católica como tal proclama la libertad religiosa, el respeto a las creencias y a las personas y reconoce que todo ser humano tiene en su corazón a Dios, aunque se tengan diferencias en muchas cuestiones, pero todos somos hermanos", aseguró el coordinador de la Pastoral de las Comunicaciones de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, José Ismael Nava Torres, luego de conocer de funcionamiento de una mezquita de la corriente religiosa musulmana, asentada en San Luis Potosí.

      Recordó que incluso el papa León XIV y en general los papas han sostenido constante comunicación y muestras de respeto con los líderes de otras religiones, en aras de la hermandad y el respeto a las creencias.

      Dijo que en todas las sociedades se debe poner el acento en aquellas cosas que nos unen como población, tales como los valores, el bien de todos, pero también de todas las acciones para construir una mejor sociedad con independencia de la creencia religiosa. 

      Añadió que la fe y la religión como tal, sin citar las particularidades, representan sin duda un bien para que la sociedad esté unida, porque en la medida en que se busca a Dios hay una convivencia y una fraternidad que son ineludibles, porque nos ayudan a no hacer la guerra, ni hacer violencia ni hacer daño a otros.

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      Agregó que cada quien en su propia tarea empresa posición en el pueblo o actividad se tiene que hacer y hay que hacer las cosas bien, y es de esa manera como mejora la convivencia y con ella también, la sociedad va creciendo con la ayuda de todos.

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