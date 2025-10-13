Iglesia colecta donativos para los huastecos

Las Diócesis de Ciudad Valles, Matehuala y Zacatecas, se sumaron a la Arquidiócesis de San Luis Potosí para intensificar la campaña de recolección de ayuda para que a través de Cáritas Arquidiocesana, sea enviada a la Zona Huasteca, de manera que haya apoyo para los damnificados.

En acuerdo con el obispo de Zacatecas, Sigifredo Noriega Barceló; el obispo de Matehuala Margarito Salazar Cárdenas y el obispo de Ciudad Valles, Roberto Yenny García, diócesis sufragáneas de la sede metropolitana, se encuentra avanzada la logística para la distribución de la ayuda que ya se encuentra en etapa de recaudación, informó el arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe, obispo de la Diócesis de San Luis Potosí.

Aunque el arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe advirtió que lo más urgente son alimentos imperecederos, ropa y medicinas que no estén caducas, hay una larga lista de necesidades que se van acumulando en la Zona Huasteca.

Entre lo que se requiere, hay necesidad de agua embotellada, aceite, arroz, frijol, lentejas, azúcar, latas de chiles, café soluble, mayonesa, atún, sardinas, verduras enlatadas, leche, atole, cubos de consomé de pollo, sopas instantáneas, cereal, galletas, papel higiénico, jabón de tocador, toallas sanitarias, desodorantes, rastrillos, peines, pasta y cepillos dentales, shampoo y crema corporal.

En particular para bebés, se requiere de papillas, toallitas húmedas, pañales, leche en polvo y aceite para bebé. Para todos, se requiere de frazadas como artículos para abrigarse. De manera simultánea, quiere con urgencia de productos de limpieza para desinfección tales como jabón en polvo y de barra, escobas, trapeadores, fibras, cepillos, cubetas y botes para basura.

Fue abierta una cuenta con el número 0114758048 de Bancomer BBVA, con clabe interbancaria 012700001147580482, para aquellas personas que deseen donar dinero a través de una cuenta electrónica.

Para el caso de la zona metropolitana, Matehuala y Zacatecas, está dispuesto el domicilio de Álvaro Obregón 626, en la Zona Centro de San Luis Potosí, de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 3 de la tarde, o en su caso acordar cita a los teléfonos 444-8-12-35-51 y 444-8-12-76-15.

A ese respecto, Cavazos Arizpe llamó a los potosinos a la solidaridad, para que las personas que necesitan ayuda la reciban a tiempo.

Dijo que todas las parroquias están abiertas para recibir todo tipo de ayuda, y principalmente ropa, alimentos, medicinas y de preferencia no perecederos.

