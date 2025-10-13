logo pulso
"OBSÉRVAME": ARTE INCLUYENTE SOBRE EL ESCENARIO

“OBSÉRVAME”: ARTE INCLUYENTE SOBRE EL ESCENARIO

Por Martín Rodríguez

Octubre 13, 2025 03:00 a.m.
A
Compiten morenistas y verdes por repartir ayuda

En tanto continúa la creciente del río Amajac, representantes de corrientes ideológicas convirtieron el reparto de ayuda para Tamazunchale en una arena política. En todo el territorio, morenistas y gallardistas compiten por entregar la ayuda, y ya hasta buscan la forma de ganar clientela entre los damnificados.

Habitantes de Tamazunchale revelaron que además de las apariciones oficiales de Gobierno del Estado, se han movilizado por separado representantes de diversos partidos políticos, entre los que incluyen el Verde y Morena, quienes por su cuenta reparten despensas y lo que llevan o les permiten repartir. 

Durante la mañana, en el río revuelto, ocurrió una manifestación de comerciantes que derivó en el bloqueo del acceso principal a la cabecera a través del puente vehicular. Se trata de los fonderos que peleaban la apertura de la calle Xicoténcatl para permitir la circulación de vehículos con equipos de limpieza. 

Automóviles y camiones de pasajeros quedaron varados por horas hasta el mediodía, entre los que se encontraban vehículos que llevaban ayuda a las comunidades. 

El bloqueo se originó justo cuando en el exterior de Tamazunchale, esperaban algunos vehículos con víveres provenientes de simpatizantes 

de Morena.

Por otra parte, trabajadores de Gobierno Federal llegaron procedentes de la Ciudad de México a través de la carretera de cuota que lleva a Cerritos, para distribuir la ayuda en Tamazunchale. Los trabajadores federales se movilizan en camionetas pick up marca Toyota Hilux.

