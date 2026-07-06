Iglesia reunirá fondos para Cáritas y Conajum

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La iglesia católica potosina organizó un encuentro con empresarios y personas de la vida altruista, para reunir fondos que fortalezcan a Cáritas Arquidiocesana y para financiar parte del Congreso Nacional Juvenil Misionero (Conajum) que este año tiene como sede la ciudad de San Luis Potosí.

A la agenda le espera la presencia de influencers católicos que ayudarán a modernizar el mensaje de alegría para ayudar a otros, informó el arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe.

Precisó que es necesario tomar en cuenta que tan solo en San Luis Potosí hay un aproximado de 400 mil jóvenes que están en posibilidades de incorporarse a misiones o en su caso también de ser objeto de atención.

En la reunión se concentraron empresarios de diversos ramos y promotores de arte, para participar de las actividades de subasta de obras plásticas, que los empresarios generosos aceptaron comprar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De manera paralela, fue abierta una cuenta para que los empresarios participen en los donativos en un espacio que todavía está disponible para contar con los recursos suficientes que permitan organizar tanto el

congreso, como las condiciones de apoyo a Cáritas Arquidiocesana.

De manera paralela y en el proceso de organización del congreso, el arzobispo informó que vienen representantes de todas las diócesis de México, para renovar la alegría misionera, de manera que contribuyan a fortalecer los valores en las personas y en

la sociedad.

Advirtió que una misión siempre debe llegar al corazón de las personas, ayudar a las necesidades más urgentes y aprovechar la oportunidad para vivir en carne propia las misiones y llevar alegría a las comunidades.