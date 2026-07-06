logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡Celebran éxitos!

Fotogalería

¡Celebran éxitos!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Iglesia reunirá fondos para Cáritas y Conajum

Por Martín Rodríguez

Julio 06, 2026 03:00 a.m.
A
Iglesia reunirá fondos para Cáritas y Conajum
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La iglesia católica potosina organizó un encuentro con empresarios y personas de la vida altruista, para reunir fondos que fortalezcan a Cáritas Arquidiocesana y para financiar parte del Congreso Nacional Juvenil Misionero (Conajum) que este año tiene como sede la ciudad de San Luis Potosí.

      A la agenda le espera la presencia de influencers católicos que ayudarán a modernizar el mensaje de alegría para ayudar a otros, informó el arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe.

      Precisó que es necesario tomar en cuenta que tan solo en San Luis Potosí hay un aproximado de 400 mil jóvenes que están en posibilidades de incorporarse a misiones o en su caso también de ser objeto de atención.

      En la reunión se concentraron empresarios de diversos ramos y promotores de arte, para participar de las actividades de subasta de obras plásticas, que los empresarios generosos aceptaron comprar.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      De manera paralela, fue abierta una cuenta para que los empresarios participen en los donativos en un espacio que todavía está disponible para contar con los recursos suficientes que permitan organizar tanto el 

      congreso, como las condiciones de apoyo a Cáritas Arquidiocesana.

      De manera paralela y en el proceso de organización del congreso, el arzobispo informó que vienen representantes de todas las diócesis de México, para renovar la alegría misionera, de manera que contribuyan a fortalecer los valores en las personas y en 

      la sociedad.

      Advirtió que una misión siempre debe llegar al corazón de las personas, ayudar a las necesidades más urgentes y aprovechar la oportunidad para vivir en carne propia las misiones y llevar alegría a las comunidades.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Menor impacto de lluvias reduce gasto en caminos estatales
        Menor impacto de lluvias reduce gasto en caminos estatales

        Menor impacto de lluvias reduce gasto en caminos estatales

        SLP

        Rubén Pacheco

        Las cuadrillas realizaron mantenimiento preventivo y atención a deslaves durante la temporada de lluvias 2026.

        Discapacidad y movilidad, al nuevo Reglamento de Tránsito
        Discapacidad y movilidad, al nuevo Reglamento de Tránsito

        Discapacidad y movilidad, al nuevo Reglamento de Tránsito

        SLP

        Rolando Morales

        Propuestas incluyen vigilancia en estacionamientos exclusivos y creación de Zona 30.

        Más de 17 mil usuarios regularizaron adeudos con INTERAPAS
        Más de 17 mil usuarios regularizaron adeudos con INTERAPAS

        Más de 17 mil usuarios regularizaron adeudos con INTERAPAS

        SLP

        Rolando Morales

        El programa permitió a familias y comercios saldar adeudos y formalizar contratos en municipios clave.

        SEGE organizará ferias para jóvenes sin acceso a la UASLP
        SEGE organizará ferias para jóvenes sin acceso a la UASLP

        SEGE organizará ferias para jóvenes sin acceso a la UASLP

        SLP

        Rubén Pacheco

        La Secretaría de Educación coordina actividades para ampliar la cobertura educativa en el estado.