Imparten plática sobre salud mental
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Con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, el Sistema Municipal DIF de Soledad de Graciano Sánchez, realizó una plática preventiva y de orientación dirigidas a niños, adolescentes, adultos y personas de la tercera edad.
Daniela Rodríguez Garza, psicóloga del Área de Bienestar Familiar del DIF, explicó que la prevención se trabaja durante todo el año y que actualmente se desarrollan actividades para identificar señales de alerta, fortalecer las redes de apoyo y promover la atención de la salud mental.
Señaló que una de las principales señales que familiares y personas cercanas pueden detectar es el aislamiento.
Explicó Rodríguez Garza que cuando alguien que anteriormente convivía con otras personas comienza a retraerse, deja de realizar actividades cotidianas o pierde interés por situaciones que antes disfrutaba, es necesario prestar atención.
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Agregó que también debe considerarse como una señal de alerta cuando una persona expresa sentirse sola, incomprendida o comienza a tener pensamientos relacionados con el suicidio.
En estos casos, recomendó recurrir inicialmente a la red de apoyo y posteriormente buscar atención psicológica.
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