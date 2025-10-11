Impone TEPJF sanción vs. magistrada Torres S.

Aunque todavía falta conocer el fallo de la Sala Superior, la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), modificó la sanción del Consejo General del INE, a Silvia Torres Sánchez, magistrada del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), sin embargo, mantuvo una sanción por 31 mil 905.48 pesos.

De acuerdo con el recurso de apelación en el expediente SM-RAP-59/2025, la entonces candidata, incumplió con sus obligaciones durante la fiscalización de los gastos de campaña, correspondientes al proceso electoral 2024-2025.

La Sala Regional, dejó insubsistente una multa de 678.84 pesos, porque omitió presentar la documentación que compruebe el gasto de gasolina (ticket), por un importe de mil 460.07 y de hospedaje (ticket), por un importe de 1, 570 pesos.

También omitió presentar comprobantes fiscales, en formato XML, por los gastos realizados por concepto de renta de vehículo (pasajes terrestres), hospedaje, y gasolina, por un importe de 15 mil 030.07 pesos que derivó en una sanción 226.28 pesos.

No obstante, ratificó una multa de 31 mil 905.48 pesos, por no reportar el gasto y finalmente, determinó que se debía considerar como publicidad en medios impresos, lo cual está prohibido.

De la misma manera, hace unas semanas José Luis Ruiz Contreras, excandidato a la magistratura del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), la misma Sala Regional resolvió que deberá pagar una multa por 26 mil 474.76 pesos, impuesta por el Consejo General del INE.