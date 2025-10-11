logo pulso
UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

UNEN SUS VIDAS UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Aumentan embarazos en menores

Por El Universal

Octubre 11, 2025 03:00 a.m.
A
Aumentan embarazos en menores

Ciudad de México.- En 2024 se registraron 92 mil 660 nacimientos en adolescentes de 15 a 17 años y casi 8 mil nacimientos en niñas de 10 a 14 años. Es decir, todos los días 21 niñas menores de 15 años se convirtieron en madres, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud (Ssa).

Estimaciones del Consejo Nacional de Población indican que en 2023 el mayor porcentaje de los progenitores (42%) tenía entre 15 y 19 años. A este grupo le siguieron los de 20 a 24 años (15.2%), 25 a 29 años (4%), y, por último, los de más de 30 años (2.8%). Los nacimientos en niñas evidencian que, en estos casos, no se puede hablar de relaciones consensuadas.

El Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) expresó que el embarazo en niñas y adolescentes es un problema multifactorial, que agudiza la desigualdad y perpetúa la violencia que gran parte de ellas ya sufría.

Se trata de un fenómeno que se extiende por todo el país; no obstante, las niñas y adolescentes en situación de mayor pobreza y con bajo o nulo acceso a la educación, tienen un riesgo más elevado de enfrentar un embarazo temprano.

“Queremos que todas las niñas, niños y adolescentes tengan una vida libre de violencia, ¡Queremos Niñas, No Madres!”, dijo Sipinna.

En el marco del Día Internacional de la Niña, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) indicó que más de una de cada 26 mujeres indígenas de 12 a 17 años en el país tenían al menos un hijo en 2020; esto correspondía a 14.6 mil mujeres indígenas adolescentes. De los 12 a los 17 años, el porcentaje de mujeres indígenas que habían tenido un hijo en México fue de 3.9%.

