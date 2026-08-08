logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Hombre lucha, sin paga, para frenar ébola en Congo

Fotogalería

Hombre lucha, sin paga, para frenar ébola en Congo

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Aumentan los ingresos por Predial e ISAI 2026

El crecimiento en recaudación se debe principalmente al cobro de predial corriente, que subió 8.32%.

Por Rolando Morales

Agosto 08, 2026 03:00 a.m.
A
Aumentan los ingresos por Predial e ISAI 2026
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Los ingresos del Ayuntamiento de San Luis Potosí por concepto de impuesto predial e Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI) registraron un incremento de 12.7 millones de pesos durante el primer semestre de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior.

      Incremento en ingresos municipales por impuesto predial e ISAI

      Lo anterior de acuerdo con la información financiera presentada en la sesión de las comisiones unidas de Hacienda y Vigilancia.

      Las cifras de la Tesorería muestran que entre enero y junio de 2026 la recaudación conjunta por ambos conceptos alcanzó los 757.2 millones de pesos, mientras que en el mismo lapso de 2025 se reportaron 744.5 millones, lo que representa un aumento de 12.7 millones, equivalente a 1.71 por ciento.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Detalles del crecimiento en recaudación predial

      En el caso del Predial, la recaudación bruta ascendió a 547.3 millones de pesos, frente a los 518.8 millones de pesos obtenidos entre enero y junio de 2025. Esto significó un incremento de 28.5 millones de pesos, un 5.49 por ciento más.

      El crecimiento estuvo impulsado principalmente por el cobro de predial corriente, rubro que pasó de 443.1 millones de pesos en 2025 a 480 millones en 2026, un aumento de 36.8 millones de pesos, el 8.32 por ciento.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        UASLP amplía plazo para pagar inscripciones por fallas en Caja Virtual
        UASLP amplía plazo para pagar inscripciones por fallas en Caja Virtual

        UASLP amplía plazo para pagar inscripciones por fallas en Caja Virtual

        SLP

        Daniel Ortiz Rmz

        Estudiantes de reingreso tendrán hasta el 14 de agosto para cubrir el pago único o la primera parcialidad.

        UASLP presenta en la FGR denuncia por incidente de ciberseguridad
        UASLP presenta en la FGR denuncia por incidente de ciberseguridad

        UASLP presenta en la FGR denuncia por "incidente de ciberseguridad"

        SLP

        Pulso Online

        Informó que trabaja para lograr el restablecimiento gradual, seguro y ordenado de sus servicios digitales

        Por carga de trabajo, aún analizan solicitud de juicio político a regidor
        Por carga de trabajo, aún analizan solicitud de juicio político a regidor

        Por carga de trabajo, aún analizan solicitud de juicio político a regidor

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        "Lamento que haya una percepción de que está detenido", señaló el diputado Héctor Serrano

        Video | "Si (policías) actuaron mal, los vamos a sancionar": Galindo
        Video | "Si (policías) actuaron mal, los vamos a sancionar": Galindo

        Video | "Si (policías) actuaron mal, los vamos a sancionar": Galindo

        SLP

        Rolando Morales

        Sobre la patrulla en un supuesto punto de drogas, explicó que las unidades cuentan con sistema de geolocalización