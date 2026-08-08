Aumentan los ingresos por Predial e ISAI 2026

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Los ingresos del Ayuntamiento de San Luis Potosí por concepto de impuesto predial e Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI) registraron un incremento de 12.7 millones de pesos durante el primer semestre de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Incremento en ingresos municipales por impuesto predial e ISAI

Lo anterior de acuerdo con la información financiera presentada en la sesión de las comisiones unidas de Hacienda y Vigilancia.

Las cifras de la Tesorería muestran que entre enero y junio de 2026 la recaudación conjunta por ambos conceptos alcanzó los 757.2 millones de pesos, mientras que en el mismo lapso de 2025 se reportaron 744.5 millones, lo que representa un aumento de 12.7 millones, equivalente a 1.71 por ciento.

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Detalles del crecimiento en recaudación predial

En el caso del Predial, la recaudación bruta ascendió a 547.3 millones de pesos, frente a los 518.8 millones de pesos obtenidos entre enero y junio de 2025. Esto significó un incremento de 28.5 millones de pesos, un 5.49 por ciento más.

El crecimiento estuvo impulsado principalmente por el cobro de predial corriente, rubro que pasó de 443.1 millones de pesos en 2025 a 480 millones en 2026, un aumento de 36.8 millones de pesos, el 8.32 por ciento.