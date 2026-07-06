logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡Celebran éxitos!

Fotogalería

¡Celebran éxitos!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Impulsa la SCT análisis de transporte con la UASLP

Por Rubén Pacheco

Julio 06, 2026 03:00 a.m.
A
Impulsa la SCT análisis de transporte con la UASLP
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Se solicitó la elaboración de un estudio a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), en aras de conocer las necesidades de movilidad y transporte público en la zona metropolitana, informó Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Gobierno del Estado.

      Describió que el informe permitirá conocer cuáles de las modalidades de transporte son las más necesarias, es decir, escolar, colectivo, de personal, taxi o de otro tipo.

      Estimó que el análisis académico podría estar concluido a finales del 2026, y a partir de ahí, determinar cuántos vehículos se requieren para posteriormente emitir las convocatorias y asignar concesiones.

      De manera complementaria, remarcó que se trabaja en otro estudio con el objetivo de valorar la viabilidad de un medio de movilidad exclusivo para personas con discapacidad.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "Ahí acabamos de firmar convenios de colaboración en Altiplano, en la Zona Media también, donde, a través de los DIF municipales y las presidencias municipales, estamos haciendo un diagnóstico para conocer las necesidades de las personas con discapacidad", remató Araceli Martínez Acosta.

      Aunque no precisó el área de la casa de estudios que llevará a cabo la investigación, en años anteriores dicho estudio lo realizó el Centro Universitario de Apoyo Tecnológico Empresarial (CUATE), es decir, posiblemente tal instancia se encargará del reporte.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Menor impacto de lluvias reduce gasto en caminos estatales
        Menor impacto de lluvias reduce gasto en caminos estatales

        Menor impacto de lluvias reduce gasto en caminos estatales

        SLP

        Rubén Pacheco

        Las cuadrillas realizaron mantenimiento preventivo y atención a deslaves durante la temporada de lluvias 2026.

        Discapacidad y movilidad, al nuevo Reglamento de Tránsito
        Discapacidad y movilidad, al nuevo Reglamento de Tránsito

        Discapacidad y movilidad, al nuevo Reglamento de Tránsito

        SLP

        Rolando Morales

        Propuestas incluyen vigilancia en estacionamientos exclusivos y creación de Zona 30.

        Más de 17 mil usuarios regularizaron adeudos con INTERAPAS
        Más de 17 mil usuarios regularizaron adeudos con INTERAPAS

        Más de 17 mil usuarios regularizaron adeudos con INTERAPAS

        SLP

        Rolando Morales

        El programa permitió a familias y comercios saldar adeudos y formalizar contratos en municipios clave.

        SEGE organizará ferias para jóvenes sin acceso a la UASLP
        SEGE organizará ferias para jóvenes sin acceso a la UASLP

        SEGE organizará ferias para jóvenes sin acceso a la UASLP

        SLP

        Rubén Pacheco

        La Secretaría de Educación coordina actividades para ampliar la cobertura educativa en el estado.