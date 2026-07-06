Impulsa la SCT análisis de transporte con la UASLP
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Se solicitó la elaboración de un estudio a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), en aras de conocer las necesidades de movilidad y transporte público en la zona metropolitana, informó Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Gobierno del Estado.
Describió que el informe permitirá conocer cuáles de las modalidades de transporte son las más necesarias, es decir, escolar, colectivo, de personal, taxi o de otro tipo.
Estimó que el análisis académico podría estar concluido a finales del 2026, y a partir de ahí, determinar cuántos vehículos se requieren para posteriormente emitir las convocatorias y asignar concesiones.
De manera complementaria, remarcó que se trabaja en otro estudio con el objetivo de valorar la viabilidad de un medio de movilidad exclusivo para personas con discapacidad.
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"Ahí acabamos de firmar convenios de colaboración en Altiplano, en la Zona Media también, donde, a través de los DIF municipales y las presidencias municipales, estamos haciendo un diagnóstico para conocer las necesidades de las personas con discapacidad", remató Araceli Martínez Acosta.
Aunque no precisó el área de la casa de estudios que llevará a cabo la investigación, en años anteriores dicho estudio lo realizó el Centro Universitario de Apoyo Tecnológico Empresarial (CUATE), es decir, posiblemente tal instancia se encargará del reporte.
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