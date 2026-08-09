Impulsa la Sedeco integración del Bajío
Hay una amplia posibilidad de generar proyectos de vinculación
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
La integración económica entre San Luis Potosí y los estados que conforman la región del Bajío puede convertirse en un detonante importante para el crecimiento durante los próximos años, debido a la cercanía geográfica y a la fortaleza que comparten en sectores como la manufactura y la industria automotriz, consideró Mario García Valdez, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).
El funcionario señaló que existe una amplia posibilidad de generar proyectos de vinculación con Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes y Zacatecas, al tratarse de entidades que mantienen una identidad económica común y cuyos sectores productivos se encuentran estrechamente relacionados.
García Valdez explicó que recientemente participó en Querétaro en un encuentro nacional de clústeres automotrices, donde se abordaron las oportunidades que existen para fortalecer la integración de esta región.
no te pierdas estas noticias
Pedroza Gaitán anuncia su retiro de la política
Daniel Ortiz Rmz
Tras 33 años de militancia en el PAN, el exsenador y exalcalde de San Luis Potosí informó que cerró su ciclo en la actividad política
UASLP será contemplada en auditorías integrales de la ASF
Ana Paula Vázquez
Busca ampliar la revisión sobre el gasto, desempeño y gestión financiera de los entes públicos.
Evaluarán a los Pueblos Mágicos de SLP
Samuel Moreno
Está prevista para la primera quincena de septiembre