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Impulsa la Sedeco integración del Bajío

Hay una amplia posibilidad de generar proyectos de vinculación

Por Samuel Moreno

Agosto 09, 2026 03:00 a.m.
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Impulsa la Sedeco integración del Bajío
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      La integración económica entre San Luis Potosí y los estados que conforman la región del Bajío puede convertirse en un detonante importante para el crecimiento durante los próximos años, debido a la cercanía geográfica y a la fortaleza que comparten en sectores como la manufactura y la industria automotriz, consideró Mario García Valdez, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).

      El funcionario señaló que existe una amplia posibilidad de generar proyectos de vinculación con Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes y Zacatecas, al tratarse de entidades que mantienen una identidad económica común y cuyos sectores productivos se encuentran estrechamente relacionados.

      García Valdez explicó que recientemente participó en Querétaro en un encuentro nacional de clústeres automotrices, donde se abordaron las oportunidades que existen para fortalecer la integración de esta región.

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