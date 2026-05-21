Se quedan sin agua, oficinas del IMSS

Trabajadores de la Subdelegación Oriente del IMSS en San Luis Potosí denunciaron de manera anónima que desde el lunes permanecían sin servicio de agua potable en las oficinas ubicadas sobre avenida Universidad 1200, colonia El Paseo.

Trabajadores denuncian falta de agua potable en IMSS San Luis Potosí

De acuerdo con testimonios enviados a Pulso, la falta de agua provocó que los baños quedaran fuera de servicio, situación que complicó las condiciones laborales.

Según la denuncia, el problema no estaría relacionado con Interapas, sino presuntamente con un tema administrativo relacionado con el pago del servicio. Más tarde, trabajadores comenzaron a recibir versiones sobre un posible daño en las bombas.

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Gestión de la autoridad para resolver la falta de agua

Ayer por la mañana, la subdelegada Nereyda Covarrubias Rubio gestionó el envío de una pipa para llenar la cisterna y tratar de resolver temporalmente el problema.

Por la tarde, el IMSS informó que respecto al suministro de agua potable en la Subdelegación, el miércoles (no el lunes) se registró una falla en el sistema de bombeo del inmueble, situación que ocasionó la interrupción del servicio de sanitarios.

La afectación duró cerca de dos horas, periodo en el que se realizaron las acciones técnicas necesarias para atender la incidencia. Personal de Conservación y Servicios Generales realizó maniobras para solucionar la falla y restablecer el funcionamiento del sistema. Los servicios, aseguró el IMSS, se encontraban operando con normalidad.