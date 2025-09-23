Inauguran Walmart en Plaza Las Huastecas; creará 125 empleos

Directivos, autoridades estatales y municipales, inauguraron este martes por la mañana la sucursal Walmart Supercenter Glorieta, ubicada en la Plaza Las Huastecas, en el municipio de Soledad Graciano Sánchez.

Se trata de la primera tienda de esta cadena en dicha cabecera municipal.

El centro comercial abrió sus puertas en la plaza comercial que dejó abandonada otra cadena de tiendas al inicio de la pandemia por el Covid-19.

La empresa generará 125 nuevos empleos directos formales, de los cuales el 56% corresponde a personal femenino y un 3% va destinado a personas con alguna discapacidad.

La tienda ancla, sella el proceso de restauración de Plaza Las Huastecas, a la que ya se han sumado otros negocios e instituciones bancarias.

Directivos de la empresa celebraron la apertura, recordando que la compañía trabaja en San Luis Potosí hace más de 28 años.

El alcalde de Soledad, Juan Manuel Navarro Muñiz, aseguró que el municipio continúa consolidándose como un polo de inversión, tras asistir al evento de apertura de una nueva sucursal de Walmart.

Subrayó que la llegada de esta tienda se traduce en un doble impacto: por un lado, impulsa la economía local con nuevas fuentes de trabajo y oferta comercial, y por otro, recupera un espacio que anteriormente estaba en abandono y representaba un foco de inseguridad.

Refirió que la nueva tienda es más amplia que las habituales en la zona metropolitana y contará con nuevos servicios, mejor infraestructura y mayor variedad de productos. Además, aseguró que en el acercamiento con los gerentes se le informó que dará espacio a agricultores de Soledad, quienes podrán comercializar frutas y verduras en la cadena.

Agregó que, además del Grupo Walmart, en semanas anteriores abrió operaciones la cadena Starbucks en la Plaza Citadina, la cual, se encuentra en crecimiento y en próximos días se tiene prevista la apertura de una nueva sucursal de Carl’s Jr. en la colonia San Felipe.

Con información de Flor Martínez/Pulso