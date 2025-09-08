Industria abandonada se vuelve un peligro

Las instalaciones abandonadas de la empresa Servicios Corporativos QB Industrias S.A. de C.V., ubicadas sobre la avenida Observatorio, se han convertido en un punto de creciente inseguridad para vecinos y automovilistas que transitan por la zona, debido al deterioro y al vacío de vigilancia que persiste en el inmueble.

De acuerdo con testimonios de los residentes, el predio se ha transformado en un punto de concentración de personas en situación de calle, que por las noches encienden fogatas y acumulan basura, generando un riesgo constante de incendios para las viviendas cercanas.

Además, el terreno colindante con las vías del tren es utilizado de manera temporal por migrantes, lo que aumenta la afluencia de personas sin control ni supervisión.

La inseguridad también afecta a los automovilistas, quienes han reportado ataques con piedras desde el interior del predio, con la aparente intención de asaltar a los conductores. Aunque las autoridades municipales han implementado patrullajes intermitentes, los vecinos consideran que estas acciones no son suficientes.

