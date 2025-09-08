logo pulso
ENTRE SUEÑOS Y SOMBRAS

Arranca alcalde el programa San Luis en Bici

Enrique Galindo resaltó la importancia de sensibilizar en cuanto al uso de la bicicleta en la vía pública

Por Redacción

Septiembre 08, 2025 03:00 a.m.
A fin de sensibilizar y de promover la movilidad responsable y una Capital saludable y sostenible, el alcalde capitalino, Enrique Galindo Ceballos puso en marcha el programa denominado: “San Luis en Bici”, en cuyo arranque reafirmó la relevancia de promover una cultura tanto entre la población ciclista, automovilistas y la ciudadanía en general.

El presidente municipal puntualizó el respaldo de la empresa Mercurio y su Fundación, la que inicialmente donó 350 bicicletas, aunque la meta es rebasar las mil antes de concluir este año. 

En el tradicional jardín de Tequis, el alcalde Enrique Galindo Ceballos reiteró la importancia de respetar los derechos de las y los ciclistas, pero también de quienes conducen y de las personas peatones. 

Además anunció que habrá un paquete de bicis para la ciclovía, otro para el personal municipal, pero el grueso de las bicicletas será para la población potosina, para en los próximos años alcanzar las 3 mil bicis entregadas. 

Posterior al evento protocolario, el alcalde y la presidenta del DIF capitalino, Estela Arriaga, se sumaron al contingente de “San Luis en Bici”, en una rodada masiva por avenida Carranza e Himno Nacional. 

El representante de Mercurio, Javier Noyola, calificó este esfuerzo conjunto como “un gran impulso para el uso de la bicis hechas en San Luis. Es un orgullo ser parte de este programa municipal”. 

De ahí que el alcalde Enrique Galindo entregó un reconocimiento a esta empresa y a su Fundación por su apoyo. Además, también donó de manera simbólica bicicletas a potosinas y potosinos.

Por su parte, el secretario de Bienestar de la capital, Edmundo Torrescano, subrayó esta alianza estratégica con la que se difunde el saber circular en bici y anunció que habrá varias convocatorias para que más personas se sumen a este programa. 

