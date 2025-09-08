Necesario, reparar los semáforos de acceso a Pozos

En las varias conexiones de la cabecera municipal de Villa de Pozos con la carretera 57 hacen falta labores de mantenimiento a los semáforos existentes, además de la instalación de nuevos controladores viales que faciliten la incorporación, sin riesgo de accidente, de las y los conductores a la lateral de la vía principal.

Hay al menos cuatro sistemas de semáforos importantes que dan acceso o salida de Villa de Pozos con respecto a la carretera 57 o ruta a México, que son los del entronque con la avenida Lago Danés, rumbo a la zona residencial de Los Lagos, el de Bosques de las Flores, los del cruce con Julián de los Reyes, entrada principal a la cabecera municipal, y los que controlan el cruce con la avenida Seminario.

Sin embargo, hay otros cruces de avenidas principales y de dos sentidos que también deberían contar con semáforos, como son los de la avenida 16 de Septiembre, Antiguo Camino a Santa María del Río que a su vez confluye con la calle de Orquídea Poniente, Camino de Acceso 5 y también la intersección del Bulevar Las Mercedes.

La presencia de semáforos en estos cruceros facilitaría, como ya se dijo, la incorporación de cientos o miles de conductores a la lateral de la carretera a México y disminuirían la incidencia de percances viales.

Autoridades de Villa de Pozos deberán anotar en su lista de prioridades la adquisición de semáforos para que, con el visto bueno de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Estado, se instalen y conviertan la citada lateral en una ruta más segura para poceños y visitantes a este municipio.