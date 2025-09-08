logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ENTRE SUEÑOS Y SOMBRAS

Fotogalería

ENTRE SUEÑOS Y SOMBRAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Necesario, reparar los semáforos de acceso a Pozos

Por Leonel Mora

Septiembre 08, 2025 03:00 a.m.
A
Necesario, reparar los semáforos de acceso a Pozos

En las varias conexiones de la cabecera municipal de Villa de Pozos con la carretera 57 hacen falta labores de mantenimiento a los semáforos existentes, además de la instalación de nuevos controladores viales que faciliten la incorporación, sin riesgo de accidente, de las y los conductores a la lateral de la vía principal.

Hay al menos cuatro sistemas de semáforos importantes que dan acceso o salida de Villa de Pozos con respecto a la carretera 57 o ruta a México, que son los del entronque con la avenida Lago Danés, rumbo a la zona residencial de Los Lagos, el de Bosques de las Flores, los del cruce con Julián de los Reyes, entrada principal a la cabecera municipal, y los que controlan el cruce con la avenida Seminario.

Sin embargo, hay otros cruces de avenidas principales y de dos sentidos que también deberían contar con semáforos, como son los de la avenida 16 de Septiembre, Antiguo Camino a Santa María del Río que a su vez confluye con la calle de Orquídea Poniente, Camino de Acceso 5 y también la intersección del Bulevar Las Mercedes.

La presencia de semáforos en estos cruceros facilitaría, como ya se dijo, la incorporación de cientos o miles de conductores a la lateral de la carretera a México y disminuirían la incidencia de percances viales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Autoridades de Villa de Pozos deberán anotar en su lista de prioridades la adquisición de semáforos para que, con el visto bueno de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Estado, se instalen y conviertan la citada lateral en una ruta más segura para poceños y visitantes a este municipio.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Arranca alcalde el programa San Luis en Bici
Arranca alcalde el programa San Luis en Bici

Arranca alcalde el programa San Luis en Bici

SLP

Redacción

Enrique Galindo resaltó la importancia de sensibilizar en cuanto al uso de la bicicleta en la vía pública

Necesario, reparar los semáforos de acceso a Pozos
Necesario, reparar los semáforos de acceso a Pozos

Necesario, reparar los semáforos de acceso a Pozos

SLP

Leonel Mora

Industria abandonada se vuelve un peligro
Industria abandonada se vuelve un peligro

Industria abandonada se vuelve un peligro

SLP

Samuel Moreno

Vecinos y automovilistas denuncian la inseguridad en el edificio abandonado de Servicios Corporativos QB Industrias ubicado en avenida Observatorio

Aún no retiran postes de obras de San Miguelito
Aún no retiran postes de obras de San Miguelito

Aún no retiran postes de obras de San Miguelito

SLP

Rubén Pacheco