Informe 2026 estará corto en obra pública

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El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, reconoció que su próximo informe de gobierno, programado para el 29 de septiembre, quedará corto en el capítulo de obra pública, debido a los retrasos que enfrentaron diversas licitaciones que permanecieron pendientes de liberación por parte de la Contraloría General del Estado. Aunque los proyectos ya fueron autorizados, el desfase acumulado obligará a que varios de ellos comiencen hasta después de la fecha prevista originalmente.

Galindo explicó que las liberaciones fueron notificadas mediante oficios digitales fechados el 10 de agosto, pero el retraso en el proceso llevó las obras prácticamente al límite de los tiempos disponibles. Señaló que, al encontrarse ya en el cierre de agosto, las licitaciones deberán cumplir con los plazos correspondientes, por lo que los fallos podrían emitirse hasta mediados de octubre y será posteriormente cuando puedan comenzar los trabajos.

El presidente municipal indicó que esta situación tendrá un impacto directo en los resultados que podrá presentar en materia de infraestructura durante su informe, programado para el 29 de septiembre. "Me voy a quedar corto en el capítulo de obras, eso es verdad", reconoció, aunque sostuvo que el informe en su conjunto no tendrá menos resultados de los que esperaba presentar.

Galindo señaló que no pretende que su administración sea evaluada únicamente por la cantidad de obra pública ejecutada y mencionó como parte de los resultados de su gobierno proyectos y acciones como el Centro de Salud Mental, la UBR de Maravillas y los reconocimientos obtenidos ante organismos internacionales. También destacó actividades como la Feria de la Proveeduría, el Festival San Luis en Primavera y el Festival Internacional de Letras.

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Sin embargo, el alcalde sostuvo que confía en que las obras que fueron liberadas finalmente se realizarán, aun cuando tengan que arrancar después de lo planeado. El Ayuntamiento, dijo, deberá definir cuáles proyectos pueden ejecutarse bajo los nuevos tiempos y cuáles tendrán que ajustarse, mientras se contempla un plan alterno con obras de menor impacto para mantener el ritmo de infraestructura durante los meses restantes del año.