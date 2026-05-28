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Inician campaña para esterilizar mascotas en Villa de Pozos

Por Leonel Mora

Mayo 28, 2026 03:00 a.m.
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Inician campaña para esterilizar mascotas en Villa de Pozos
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      Las áreas municipales de Gestión Ambiental y Bienestar Animal, realizarán mañana jueves 28 una jornada de esterilizaciones para perros y gatos en el Teatro Municipal de la cabecera de Villa de Pozos, para lo cual se abrió un pre-registro.

      Se mencionó que la esterilización es una medida responsable que protege la salud de las mascotas, evita camadas no deseadas y fomenta una convivencia más segura y ordenada entre animales y personas.

      El anuncio se hizo el martes pasado a las 4:52 de la tarde por parte de Gestión Ambiental y ayer miércoles a las 2:50 de la tarde por parte de la administración municipal propiamente dicha. En poco más de 24 horas, las personas interesadas debieron tramitar el pre-registro de sus mascotas para que fueran candidatas a esterilización.

      La publicidad del evento no definió el horario de inicio, aunque, normalmente, estas campañas de esterilización suelen comenzar a las 9:00 ó 10:00 de la mañana y finalizar entre 12:00 del día y 2:00 de la tarde debido a la alta demanda.

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      Esterilizar mascotas es parte de la estrategia de salud pública para evitar el crecimiento desmedido de la población animal, pero la esterilización de perros y gatos en situación de calle sigue siendo el gran tema pendiente de los gobiernos locales.

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