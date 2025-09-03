logo pulso
SLP

Inician Gallardo y empresarios de SLP gira en Japón

Miembros de la iniciativa privada potosina conocieron a sus pares de JETRO

Por PULSO

Septiembre 03, 2025 09:47 a.m.
A
Foto: Gobierno de SLP

Foto: Gobierno de SLP

Durante el primer día de trabajo de la misión comercial que el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, encabeza por Japón en busca de oportunidades para San Luis Potosí, se llevó a cabo una reunión con empresarios que integran la Japan External Trade Organization (JETRO), organismo autónomo gubernamental dedicado a la promoción del comercio internacional.

Durante el encuentro, el mandatario estatal presentó a los empresarios potosinos a sus pares nipones, quienes estuvieron encabezados por Mio Kawada, vicepresidenta ejecutiva de JETRO.

Gallardo Cardona les anunció que su Gobierno inaugurará en Japón su primera oficina internacional, la cual, funcionará como un centro de enlace para atraer inversiones y promover productos potosinos en el mercado asiático.

La funcionaria de JETRO se comprometió a cubrir informativamente el evento inaugural, a través de uno de los más influyentes diarios del país asiático, el cual, es administrado por el Gobierno nipón.

La delegación de esta misión comercial que busca abrir más oportunidades para San Luis Potosí en el mercado internacional, está integrada por representantes de diversos grupos empresariales, como Argos, Parque Industrial WTC; Grupo KMM; Grupo Daikin, Mexcentrix, Naturgy, lue Stone y Canaco Servytur.

