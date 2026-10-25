Pretende diputada corregir reforma
La iniciativa busca evitar interpretaciones discrecionales que afecten la libertad de expresión.
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La redacción del delito de mensajes intimidatorios que el Congreso de San Luis Potosí aprobó en mayo ahora enfrenta una propuesta de corrección por posibles violaciones al principio de legalidad.
Iniciativa para corregir el delito de mensajes intimidatorios
La diputada María Leticia Vázquez Hernández, quien impulsó su creación, presentó una iniciativa para eliminar el supuesto que permite sancionar mensajes por su capacidad de generar temor colectivo o alterar el orden público, cuestionado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El cambio se centra en el inciso "b" del artículo 170 TER del Código Penal, que no establece parámetros precisos para determinar cuándo un mensaje puede provocar temor colectivo o alterar el orden público.
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Impugnación de la CNDH ante la Suprema Corte
La CNDH impugnó esta disposición ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el pasado 8 de junio, al advertir que su amplitud podría permitir interpretaciones discrecionales y afectar la libertad de expresión.
En la exposición de motivos, Vázquez Hernández reconoce que el apartado podría resultar inconstitucional por su amplitud descriptiva y contravenir el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, que exige definir con claridad las conductas consideradas delitos.
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