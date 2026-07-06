Será delito la violencia judicial contra mujeres

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El uso de denuncias, demandas y otros procedimientos legales sustentados en hechos falsos o pruebas fabricadas para intimidar, desgastar o perjudicar a las mujeres podría ser reconocido en San Luis Potosí, como una nueva modalidad de violencia.

Iniciativa para reconocer violencia judicial en San Luis Potosí

Una iniciativa presentada ante el Congreso del Estado, plantea incorporar la figura de violencia judicial a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La propuesta, impulsada por el ciudadano Erick Agustín Ortiz Guel, plantea que el sistema de justicia también puede convertirse en un mecanismo de agresión cuando es utilizado de manera fraudulenta.

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Definición y objetivos de la violencia judicial

Por ello, busca reconocer aquellos casos en los que los procesos legales dejan de servir para proteger derechos y son utilizados para ejercer violencia contra las mujeres.

La iniciativa define la violencia judicial como la promoción dolosa o abusiva de demandas, denuncias, querellas, incidentes o procedimientos judiciales y administrativos sustentados en hechos inexistentes, documentos alterados o falsificados, pruebas fabricadas o simulaciones procesales.

Precisa que estas acciones tendrían como finalidad hostigar, revictimizar, desacreditar, controlar, obstaculizar el acceso a la justicia.