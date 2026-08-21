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Instalarían estación de monitoreo ambiental

Por Flor Martínez

Agosto 21, 2026 03:00 a.m.
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Instalarían estación de monitoreo ambiental
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      Debido al costo de los equipos especializados para medir la calidad del aire, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez analiza un proyecto para instalar una nueva estación de monitoreo, con la expectativa de concretarlo antes de que concluya la actual administración.

      Yasmín Luna Barrios, titular de Ecología Municipal, informó que el área cuenta con el respaldo del alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz para llevar a cabo esta iniciativa, aunque señaló que el principal factor por definir es el costo de los instrumentos necesarios para realizar las mediciones.

         Explicó que ya se han establecido acercamientos con la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), con quienes se revisan las alternativas disponibles y sus costos, a fin de determinar qué equipo sería el más adecuado para las condiciones del municipio, desde la periferia hasta la zona centro.

         La funcionaria precisó que el proyecto todavía se encuentra en etapa de análisis, por lo que aún no existe un monto definido de inversión; no obstante, refirió que son costosos.

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      Cabe recordar que la estación de monitoreo de la calidad del aire que operaba en la escuela primaria Primera de Mayo permanece inactiva desde el año pasado.

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