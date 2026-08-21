Insuficientes, reformas a la Ley del Mezcal

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Las iniciativas para reformar la Ley del Mezcal de San Luis Potosí, presentadas por el diputado Tomás Zavala González, son insuficientes para proteger a los productores artesanales y ancestrales, advirtió Fernando Escandón Treviño, productor de Mezcal Patatús. Señaló que la reforma debe ir más allá de actualizar referencias y definir el producto.

Las propuestas, buscan corregir la referencia a la NOM-070-SCFI-1994, cancelada desde 2017, y actualizar la definición de mezcal conforme a la regulación federal. Escandón respaldó la corrección, pero advirtió que sustituir esa referencia por la NOM-070-SCFI-2016 podría volver a desactualizar la ley ante el anteproyecto federal que prevé reemplazarla. Por ello, propuso que la legislación estatal remita a la Norma Oficial Mexicana vigente en materia de mezcal.

El productor también pidió definir las categorías Artesanal y Ancestral, pues actualmente la ley reconoce que existen distintas categorías, pero no las identifica. A su juicio, esto deja sin una base legal clara su diferenciación para el padrón de productores, los incentivos y la promoción. La preocupación aumenta ante el anteproyecto federal, que permitiría mezclar mezcales de distintos productores, estados y categorías, además de modificar la clasificación de algunos productos.

Entre los cambios, señaló, se contempla vender reposados y añejos decolorados como cristalinos y reclasificar algunas mezclas de Madurado en Vidrio como joven o blanco. Escandón advirtió que esto afectaría sus reservas de Madurado en Vidrio certificadas ante COMERCAM desde 2021. Ante este escenario, pidió activar el Consejo Estatal del Mezcal, previsto desde 2019 para emitir opinión sobre regulaciones relacionadas con la producción.

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