Intensifican motociclistas incidencias viales por la falta de reglamento

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El comandante de la Policía Municipal de Villa de Pozos, David Valdivia Carranza, señaló que las incidencias relacionadas con motocicletas, se han convertido en una de las principales problemáticas viales detectadas actualmente en el municipio, debido al incremento en la circulación de este tipo de unidades y las constantes faltas al reglamento de tránsito.

El mando policiaco explicó que la corporación recibe reportes frecuentes sobre motociclistas que generan situaciones de riesgo en distintas vialidades, por lo que los operativos y recorridos preventivos se mantienen de manera permanente en Villa de Pozos para reforzar el orden vial.

La problemática ocurre en medio de un aumento sostenido de accidentes de motociclistas en San Luis Potosí. De acuerdo con cifras del INEGI, en la entidad los siniestros relacionados con motos crecieron 95 por ciento entre 2020 y 2024, al pasar de 649 a mil 267 casos registrados.

David Valdivia Carranza indicó que los elementos de vialidad atienden reportes ciudadanos a través de los números de emergencia y los canales oficiales del municipio, con el objetivo de intervenir de manera inmediata cuando se detectan conductas que puedan poner en riesgo tanto a conductores como a peatones.

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Finalmente, reiteró que la Policía Municipal continuará reforzando las acciones de vigilancia y prevención, principalmente en zonas donde se ha detectado mayor circulación de motocicletas, a fin de disminuir incidentes y mejorar la seguridad vial en Villa de Pozos.