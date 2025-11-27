logo pulso
Interapas desatiende enorme socavón en calle Alemania

Por Rolando Morales

Noviembre 27, 2025 03:00 a.m.
A
Interapas desatiende enorme socavón en calle Alemania

Pese a que recientemente el organismo operador de agua Interapas, informó que concluyeron los trabajos de rehabilitación en la colonia Providencia, el socavón de la calle Alemania de la misma colonia, se mantiene hasta el momento sin la atención por parte de las autoridades competentes. 

Desde el lunes, el organismo operador de agua Interapas emitió un comunicado en el que informó el término la rehabilitación de la calle Italia, en la colonia Providencia, como parte de los trabajos que mantiene en la Zona Metropolitana para mejorar las redes de drenaje y agua potable.

En el tramo ubicado entre las calles París y Francia, se sustituyeron 68 metros de tubería PEAD de 12 pulgadas. La intervención, con un costo cercano a los 350 mil pesos, beneficiará alrededor de 150 habitantes de esta zona del poniente de la ciudad al optimizar el funcionamiento del sistema sanitario. Tras finalizar las obras, el personal retiró tierra, escombro y material sobrante para liberar por completo la vialidad, a fin de evitar riesgos o molestias para vecinos y peatones.

Además, a una cuadra del punto rehabilitado, en la esquina con Lisboa, se atendió una fuga de agua potable y se realizó la reposición del pavimento por parte de la cuadrilla de cierre del organismo. Sin embargo, mediante un recorrido se pudo constatar que el socavón formado en la calle Alemania continúa sin ser atendido, pese al riesgo que representa para habitantes y automovilistas. Habitantes de la zona aseguran que el hundimiento ha provocado filtraciones de aguas negras que incluso podrían estarse mezclando con agua potable, lo que suma preocupación por posibles afectaciones sanitarias. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Los habitantes señalan que, aunque el problema, ya fue reportado a las autoridades, no se ha visto maquinaria ni personal realizando trabajos de reparación. Por ello, pidieron una intervención urgente del INTERAPAS y del Ayuntamiento, para rehabilitar el drenaje colapsado y eliminar el riesgo que representa el socavón.


