logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CRISTO EN SU CORAZÓN

Fotogalería

CRISTO EN SU CORAZÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Intervendrán 8 casas más por avanzado deterioro

Dueños de casas abandonadas en San Luis Potosí deben autorizar intervenciones para combatir la inseguridad.

Por Rolando Morales

Agosto 14, 2025 03:00 a.m.
A
Intervendrán 8 casas más por avanzado deterioro

Actualmente, el Ayuntamiento de San Luis Potosí mantiene un total de 8 inmuebles registrados con cierto grado de deterioro y que se encuentran en la espera de autorización por parte de los dueños, para que puedan ser intervenidas.

“Tenemos unas 8 casas parecidas, dos en el Centro Histórico, pero hay una regla fundamental que es la autorización de los dueños, finalmente es propiedad privada, lo hacemos de manera conjunta y le buscamos una utilidad para la ciudad”, así lo explicó el alcalde de la capital potosina, Enrique Galindo Ceballos.

El edil afirmó que tras la intervención de la casona ubicada en la Avenida Venustiano Carranza han incrementado las denuncias de inmuebles abandonados en diversos puntos de la capital y que se han convertido en focos de inseguridad, por lo que la ciudadanía ha pedido la misma intervención para estas casas.

Afirmó que estas 8 casas se ubican en Las Terceras, en Imperio Azteca, en Reforma, a la altura de 20 de Noviembre, en Bolívar, etc.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por lo que añadió, éstas ya se encuentran en proceso de contactar a los dueños para gestionar la intervención.

“Ha generado que la población esté atenta a estos puntos de contaminación, no es un tema de rescate del espacio, sino de quitar el foco de infección criminal y ahí yo te diría que tenemos 8 casas identificadas que están en el proceso”.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Intervendrán 8 casas más por avanzado deterioro
Intervendrán 8 casas más por avanzado deterioro

Intervendrán 8 casas más por avanzado deterioro

SLP

Rolando Morales

Dueños de casas abandonadas en San Luis Potosí deben autorizar intervenciones para combatir la inseguridad.

Dip. J. Carlos Valladares fortalecerá colaboración con sectores sociales
Dip. J. Carlos Valladares fortalecerá colaboración con sectores sociales

Dip. J. Carlos Valladares fortalecerá colaboración con sectores sociales

SLP

Redacción

Con el talento juvenil potosino, será posible transformar el futuro, dijo el legislador

CMIC responde al gobernador, “agrupamos datos oficiales”
CMIC responde al gobernador, “agrupamos datos oficiales”

CMIC responde al gobernador, “agrupamos datos oficiales”

SLP

Martín Rodríguez

R. Gallardo expande movilidad sin límites en Tamasopo
R. Gallardo expande movilidad sin límites en Tamasopo

R. Gallardo expande movilidad sin límites en Tamasopo

SLP

Redacción

El gobernador inauguró la carretera Agua Buena-San Jerónimo-Tambaca