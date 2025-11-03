Investigaría el IFSE conflicto UASLP-VEMSA

La Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado solicitó recabar información al Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) sobre el conflicto entre la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y la empresa Distribuidora VEM S.A. de C.V. (VEMSA), ante la posibilidad de que se presente una solicitud de juicio político contra el rector Alejandro Zermeño Guerra.

El tema se abordó al final de la sesión, después de que la comisión recibiera el informe trimestral del IFSE. El diputado Marco Gama Basarte subrayó la necesidad de manejar con discreción la documentación entregada por el órgano de auditoría, advirtiendo que los expedientes podrían derivar en procesos legales.

En seguimiento, el presidente de la comisión, Luis Fernando Gámez Macías, instruyó al secretario técnico a convocar a los legisladores a una próxima reunión en la que se invite al titular del IFSE, Rodrigo Joaquín Lecourtois, para atender las observaciones planteadas y brindar claridad sobre la situación.

Durante la sesión, Gámez Macías también se refirió a los señalamientos que circulan en medios de comunicación sobre la posible solicitud de juicio político contra el rector de la UASLP, vinculada al conflicto por el terreno donde se pretendía desarrollar el proyecto "Distrito Santa Fe". El legislador recordó que la empresa afectada ha manifestado su intención de exigir al Congreso la iniciación de dicho proceso.

El conflicto surgió luego de que Distribuidora VEMSA promoviera un desarrollo comercial distinto al originalmente pactado en el contrato del "Centro Deportivo Santa Fe", lo que llevó a la universidad a enviar una solicitud formal de rescisión el 10 de abril pasado. La comisión buscará documentarse y tener claridad sobre los pasos a seguir antes de cualquier determinación.