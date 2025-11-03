Apoya el Verde a Ruth González para el 2027

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) manifestó su apoyo a la posible participación de la senadora Ruth González Silva, senadora por el estado y esposa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona en las elecciones de 2027, que incluyen la renovación de la gubernatura de San Luis Potosí.

En entrevista, Arturo Escobar y Vega, coordinador nacional del PVEM, destacó que “la senadora Ruth es un referente del partido a nivel nacional y un referente de la entidad federativa”, y señaló que ven con “enorme agrado la posibilidad de que ella defina la viabilidad y la posibilidad en el 27”.

Aclaró que las diferencias con Morena, partido que ha señalado su oposición al nepotismo, son solo “narrativa política” y no reflejan conflictos reales entre las fuerzas políticas “nosotros estamos apegados a la ley, la ley tiene un marco que aplica en estos temas hasta 2030; todo lo demás es narrativa política, no tiene nada que ver con las realidades”, dijo.

El dirigente indicó que los partidos deberán sentarse “en una mesa formal” para definir las candidaturas y la forma en que contenderán en 2027. Agregó que el PVEM está abierto a alianzas y que, ya sea en coalición o de manera independiente, la candidatura podría recaer en un militante, hombre o mujer, sin que esto genere rupturas internas.

Por su parte, Morena ha adoptado medidas internas para prohibir el nepotismo incluso antes de que la legislación federal entre en vigor, prevista para 2030. Durante su Consejo Nacional en mayo de 2025, acordó implementar la reforma internamente, alineada con sus principios de transparencia y rendición de cuentas, con miras a consolidar estas medidas de cara a los comicios de 2027.