J.G. Torres Sánchez contradice aplicar "Ley Seca" el domingo
El funcionario estatal dice que dispondrán un operativo para garantizar orden
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Ante la propuesta del alcalde capitalino Enrique Francisco Galindo Ceballos de aplicar "Ley Seca" para el domingo próximo por el partido de México contra Inglaterra en el Mundial de Fútbol, J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, descartó que se aplique dicha medida, pues confió en la civilidad de los aficionados.
Declaró que, desde el Gobierno del Estado, existe una postura que lejos de prohibir, la mejor opción es exhortar a la población ser moderada en el consumo del alcohol, sobre todo, ser respetuosos a los demás asistentes y la propiedad privada.
Dijo que no existe temor de que haya personas fallecidas como sucedió en la Ciudad de México, dado que la ciudadanía de San Luis Potosí sabe comportarse, además, se aplicará un operativo de seguridad para garantizar la seguridad de las personas.
Cuestionado sobre si habrá cierta tolerancia para ingerir alcohol en la glorieta Francisco González Bocanegra y la avenida Venustiano Carranza, refirió que se trata de una fiesta y "no podemos estar callados frente a una fiesta".
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"Al final del día, de la euforia, del festejo, de las sonrisas y todo, pues es el post festejo. Seguramente nos va a ir muy bien como ha sucedido", comentó.
En días recientes, Jesús Juárez Hernández titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), advirtió que, si la Guardia Civil Estatal (GCE) detectara la comisión de actos delictivos o faltas administrativas -consumir bebidas embriagantes en la vía pública- en las celebraciones futbolísticas, procedería con detenciones para salvaguardar el orden público.
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