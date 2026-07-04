logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

NUEVOS RETOS EN EL CLUB DEPORTIVO POTOSINO

Fotogalería

NUEVOS RETOS EN EL CLUB DEPORTIVO POTOSINO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

J.G. Torres Sánchez contradice aplicar "Ley Seca" el domingo

El funcionario estatal dice que dispondrán un operativo para garantizar orden

Por Rubén Pacheco

Julio 04, 2026 03:00 a.m.
A
J.G. Torres Sánchez contradice aplicar "Ley Seca" el domingo
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ante la propuesta del alcalde capitalino Enrique Francisco Galindo Ceballos de aplicar "Ley Seca" para el domingo próximo por el partido de México contra Inglaterra en el Mundial de Fútbol, J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, descartó que se aplique dicha medida, pues confió en la civilidad de los aficionados.

      Declaró que, desde el Gobierno del Estado, existe una postura que lejos de prohibir, la mejor opción es exhortar a la población ser moderada en el consumo del alcohol, sobre todo, ser respetuosos a los demás asistentes y la propiedad privada.

      Dijo que no existe temor de que haya personas fallecidas como sucedió en la Ciudad de México, dado que la ciudadanía de San Luis Potosí sabe comportarse, además, se aplicará un operativo de seguridad para garantizar la seguridad de las personas.

      Cuestionado sobre si habrá cierta tolerancia para ingerir alcohol en la glorieta Francisco González Bocanegra y la avenida Venustiano Carranza, refirió que se trata de una fiesta y "no podemos estar callados frente a una fiesta".

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "Al final del día, de la euforia, del festejo, de las sonrisas y todo, pues es el post festejo. Seguramente nos va a ir muy bien como ha sucedido", comentó.

      En días recientes, Jesús Juárez Hernández titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), advirtió que, si la Guardia Civil Estatal (GCE) detectara la comisión de actos delictivos o faltas administrativas -consumir bebidas embriagantes en la vía pública- en las celebraciones futbolísticas, procedería con detenciones para salvaguardar el orden público.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Héctor Serrano deja comisión para periodistas tras críticas
        Héctor Serrano deja comisión para periodistas tras críticas

        Héctor Serrano deja comisión para periodistas tras críticas

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        Solicitó a la Jucopo que su lugar sea ocupado por un diputado o diputada de otra corriente política

        Ley de Transporte no prohíbe propaganda partidista: SCT
        Ley de Transporte no prohíbe propaganda partidista: SCT

        Ley de Transporte no prohíbe propaganda partidista: SCT

        SLP

        Rubén Pacheco

        La Ley Electoral únicamente limita los anuncios durante el proceso electoral, dijo Martínez Acosta

        SCJN lanza nuevo ultimátum a Congreso por informe de consultas
        SCJN lanza nuevo ultimátum a Congreso por informe de consultas

        SCJN lanza nuevo ultimátum a Congreso por informe de consultas

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        El máximo tribunal le dio un plazo de 20 días hábiles para demostrar avances

        Desconoce Gobierno planes de Pemex en la Huasteca
        Desconoce Gobierno planes de Pemex en la Huasteca

        Desconoce Gobierno planes de Pemex en la Huasteca

        SLP

        Rubén Pacheco

        Torres Sánchez señaló que pedirá información sobre supuestos planes de uso de explosivos en municipios