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Jorge Aurelio Ramírez es nuevo secretario cancillerde la Arquidiócesis de SL

Entra en sustitución de José Antonio Martínez Ortiz

Por Martín Rodríguez

Julio 22, 2026 03:00 a.m.
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Jorge Aurelio Ramírez es nuevo secretario cancillerde la Arquidiócesis de SL
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      El arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe, nombró al presbítero Jorge Aurelio Ramírez Torres, titular de la Parroquia del Sagrario, como nuevo secretario canciller de la Arquidiócesis, en sustitución del sacerdote José Antonio Martínez Ortiz, quien inicia sus estudios de doctorado en Roma.

      Entre su experiencia se encuentra haber sido titular de la Parroquia de Nuestro Padre Jesús en la Colonia Las Piedras, pero ahora es parte integrante del Decanato de Nuestra Señora de la Expectación.

      Aunque se ha desempeñado desde hace algunos años como párroco del Sagrario Metropolitano en el templo de La Compañía de Jesús, ubicado en la zona de la Plaza de los Fundadores, se le considera un sacerdote de desempeño destacado, que ahora será responsable general de la cancillería, uno de los cargos de mayor confianza del arzobispo, junto con las diversas coordinaciones de pastoral y cargos administrativos de otros sacerdotes.

      El presbítero Jorge Aurelio Ramírez tiene 36 años de experiencia, luego de ser ordenado el 30 de junio de 1990.

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      El secretario canciller, en cierta medida, también es el encargado de relaciones públicas de la arquidiócesis, cargo que había desempeñado José Antonio Martínez Ortiz, en el periodo que lleva Jorge Alberto Cavazos Arizpe como arzobispo, además de todo el tiempo del gobierno eclesiástico del arzobispo Jesús Carlos Cabrero Romero.

      Varios sacerdotes de San Luis Potosí se encuentran en camino a Roma para estudiar posgrados en diferentes ofertas académicas de las universidades pontificias.

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