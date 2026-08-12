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Exigen esclarecer homicidio de estudiante y atleta de la UASLP

Familiares enviaron carta a Claudia Sheinbaum para evitar que el caso quede impune

Por El Universal

Agosto 12, 2026 11:07 a.m.
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Exigen esclarecer homicidio de estudiante y atleta de la UASLP
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      Gabriel Salvador Martínez Flores, estudiante de 21 años de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) perdió la vida tras recibir dos impactos de arma de fuego en la colonia Rural Atlas de la capital potosina el pasado 7 de agosto.

      A días de su fatal deceso, su familia hizo un llamado a las autoridades para esclarecer el crimen y evitar que el caso quede únicamente como una cifra más de violencia.

      Salvador era estudiante de la Facultad de Derecho, en la carrera de Criminología, además de practicar tiro con arco y representar a la UASLP en competencias deportivas, donde obtuvo reconocimientos y medallas.

      El joven, originario de la Ciudad de México, también apoyaba económicamente a su familia. Durante sus tiempos libres vendía chilaquiles y desayunos dentro de la universidad para poder cumplir uno de sus sueños: viajar a Colombia.

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      Los fines de semana, además, viajaba al Estado de México para ayudar a su familia en un puesto de tianguis.

      Tras el crimen, una de sus tías dirigió una carta a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la que pidió que el caso de Salvador no quede impune y que las víctimas de la violencia no sean reducidas a simples estadísticas.

      "Salvador, Salvita, no forma parte de la estadística de crímenes, porque no fue, no es y nunca será un número", expresó.

      En la carta, la familiar recordó que el joven apenas comenzaba su vida cuando fue asesinado.

      "Salvita era un ser humano que comenzaba a vivir cuando dos balazos le cortaron la vida, cuando solo tenía 21 años", señaló.

      Asimismo, pidió a la presidenta que se implementen acciones para frenar la violencia y evitar que casos como el de Salvador continúen ocurriendo.

      La familiar también describió el impacto que el asesinato provocó dentro de su familia y relató el dolor que enfrentan sus seres queridos tras la pérdida.

      "Estoy escuchando el desgarrador llanto de mi madre que se está muriendo de dolor y pide a gritos dejar de vivir. Mi hermana sigue en shock y todavía no alcanza a dimensionar el tamaño de la desgracia con la que tendrá que lidiar el resto de su vida", expresó en su mensaje.

      Por su parte, el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, reconoció que cuenta con poca información sobre el caso, pero aseguró que se reforzará la presencia de seguridad en la zona donde ocurrió el asesinato.

      "Tengo poca información del tema, pero vamos a trabajar muy fuerte en esa zona con el Secretario de Seguridad", señaló.

      El edil explicó que desde las primeras horas de este miércoles 12 de agosto se revisó el caso con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con la intención de conocer con precisión lo ocurrido, sin embargo descartó que se tratara de alguna confrontación y se limitó a decir que era algo "más delicado".

      "Entiendo que no fue una riña, entiendo que no fue una confrontación, fue un evento más delicado, pero no quiero, hasta no tener más datos", comentó.

      Mientras continúan las investigaciones, la familia de Salvador mantiene su exigencia de justicia y pide que se esclarezcan las circunstancias en las que ocurrió el asesinato del joven estudiante y atleta de la UASLP.

      HAY AVANCES: SSPC 

      Existen "buenos avances" para el esclarecimiento del asesinato de Gabriel Salvador Martínez Flores, estudiante de 21 años de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), informó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

      El mando policial precisó que la Guardia Civil Estatal (GCE) tomó conocimiento no como primer respondiente, sino a través del servicio de llamada de auxilio 911 del C5i2.

      Aclaró que este día se comunicó a primera hora con la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General del Estado (FGE), cuya comisaría le informó tener avances importantes en la carpeta de investigación.

      Sin embargo, precisó que no puede divulgar mayor información de la causa penal, a fin de garantizar el debido proceso, la secrecía de los indicios recopilados por los policías investigadores y lograr judicialización del asunto.

      "PDI tiene la carpeta de investigación (...) hablé con el director de la PDI, me comentó, me dio el contexto. Trae muy buenos avances, pero yo me reservó esa información, porque no sería correcto ni adecuado que yo dé a conocer esa información, que puede ser riesgoso para la carpeta de investigación", remató.

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