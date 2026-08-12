Sheinbaum recibe a medallistas de JCC; anuncia aumento en becas

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que las becas para las y los deportistas de México tendrán un aumento de "por lo menos" 10%.

"Vamos a verlo, por lo menos un 10% van a tener de aumento", dijo.

Sheinbaum anuncia incremento en becas y presupuesto para Conade

En su conferencia mañanera de este miércoles 12 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo recibió a las y los deportistas campeones de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 y aseguró que "no les va a faltar nada" a la Comisión Nacional de Cultura y Deporte (Conade).

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"No le va a faltar nada a Conade, ojalá pudiéramos darle cinco veces el presupuesto que tiene ahora. Rommel Pacheco, director de la Conade, me lo dice cada tercer día, pero en la medida de lo posible, vamos a aumentar el presupuesto", dijo.

"No es solo es un asunto de recurso económico, sino a qué lo destinas, qué es lo que te permite tener medallas, pero también impulsar a otros jóvenes que están iniciando hacer parte del gran equipo deportivo de México", añadió.

Reconocimiento al liderazgo de Rommel Pacheco y nueva visión deportiva

La titular del Ejecutivo federal reiteró su reconocimiento a Rommel Pacheco por su trabajo al frente de la Conade y pidió a todas las federaciones deportivas que cumplan con su trabajo.

"Los atletas están muy contentos con el trabajo de Rommel, las propias federaciones que también son complejas. Lo que ha buscado Rommel es generar las condiciones para que las federaciones pues también permitan la competencia".

"Entonces, no solamente es el trabajo directo con los atletas, sino también el que las federaciones cumplan también con su trabajo y eso es mucha plática que ha hecho Rommel con todas las federaciones, entonces es un trabajo colectivo y es un gran líder Rommel en el deporte nacional, y se nota en el cariño que le tienen los atletas", expresó.

Sheinbaum mencionó que ahora hay una "nueva visión" de nuestro país "que tiene que ver con dejar atrás esta idea de que México es menos, de que los mexicanos somos menos, que vino a veces desde los propios presidentes de la República, como compararse con otros que eran mejores que nosotros".