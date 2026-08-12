logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Disfrutó de su Baby Shower

Fotogalería

Disfrutó de su Baby Shower

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Accidente entre taxi y auto deportivo deja 2 lesionados

Por Redacción

Agosto 12, 2026 03:00 a.m.
A
Accidente entre taxi y auto deportivo deja 2 lesionados
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- Un joven que conducía un vehículo deportivo, presuntamente a exceso de velocidad, chocó por alcance contra un taxi en el bulevar Lázaro Cárdenas.

      El percance sucedió este martes, alrededor de las 5 de la mañana, en el cruce del bulevar y la calle Madero, a la altura de la colonia Francisco I. Madero.

      De acuerdo con la información recabada, un joven al volante de un vehículo Dodge Charger rojo, con placas de una organización de transportistas, circulaba por el bulevar con dirección de la glorieta Pedro Antonio Santos hacia el fraccionamiento Norte Residencial.

      Delante iba un vehículo Nissan Versa blanco y verde, habilitado como taxi, con número económico 742 del sitio Primero de Mayo, conducido por Alberto "N", conocido como "El Profe", quien se detuvo porque la luz del semáforo cambió a rojo.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El conductor del Charger no frenó y chocó contra la parte trasera del taxi, proyectándolo hacia el carril contrario. La unidad de alquiler terminó en el estacionamiento de una refaccionaria, mientras que el Charger trepó al camellón.

      Los dos conductores resultaron lesionados y, con apoyo de voluntarios, fueron trasladados en vehículos particulares a diferentes hospitales.

      Oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal resguardaron los vehículos, que serían puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Muere policía de Soledad durante persecución
      Muere policía de Soledad durante persecución

      Muere policía de Soledad durante persecución

      SLP

      Redacción

      El agente Isaac Aldana Reyes fue atropellado por una pipa cuyo conductor presuntamente intentaba huir de la Policía Municipal

      Detienen a hombre con cuchillo en el Centro Histórico
      Detienen a hombre con cuchillo en el Centro Histórico

      Detienen a hombre con cuchillo en el Centro Histórico

      SLP

      Redacción

      El sujeto fue sorprendido cuando realizaba sus necesidades fisiológicas en la vía pública; al intentar huir, policías le localizaron un cuchillo

      Fotos | Operativo en Ciudad Valles tras persecución y aseguramiento
      Fotos | Operativo en Ciudad Valles tras persecución y aseguramiento

      Fotos | Operativo en Ciudad Valles tras persecución y aseguramiento

      SLP

      Pulso Online

      Una patrulla de la GCE fue dañada con "ponchallantas": la FGE no da parte oficial

      Localizan cuerpos de tres personas desaparecidas; hay un detenido
      Localizan cuerpos de tres personas desaparecidas; hay un detenido

      Localizan cuerpos de tres personas desaparecidas; hay un detenido

      SLP

      Pulso Online

      Los miembros de una familia fueron hallados en un inmueble de la calle Hidalgo, en Santa María del Río