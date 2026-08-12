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Seguridad

Detienen a presunto homicida por ataque en el Centro Histórico

Jorge "N" fue vinculado a un ataque a balazos que dejó dos personas muertas y una más lesionada en mayo pasado

Por Redacción

Agosto 12, 2026 09:14 a.m.
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Detienen a presunto homicida por ataque en el Centro Histórico
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      La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) cumplimentó una orden de aprehensión contra Jorge "N", señalado por su probable participación en un ataque armado que dejó dos personas muertas y otra lesionada en el Centro Histórico de la capital.

      Los hechos ocurrieron el 25 de mayo de 2026, cuando las víctimas salieron de un centro nocturno ubicado en la calle Pascual M. Hernández y posteriormente acudieron a una taquería.

      De acuerdo con las investigaciones, cuando se encontraban dentro de un vehículo fueron atacadas a balazos en varias ocasiones, presuntamente por Jorge "N".

      La Policía de Investigación (PDI) realizó entrevistas, análisis de videograbaciones y otras diligencias para establecer la mecánica del ataque e identificar al probable responsable.

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      Con los datos obtenidos, la Fiscalía solicitó y obtuvo de un Juez de Control una orden de aprehensión por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.

      El mandamiento fue ejecutado en reclusión, ya que Jorge "N" se encontraba privado de la libertad en el Centro Estatal de Reinserción Social número 1, en La Pila.

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