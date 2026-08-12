Mariana Ochoa regresa a "La casa de los famosos México"

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"La casa de los famosos México" cambió las reglas del juego y, por primera vez en sus cuatro temporadas, le dio una segunda oportunidad a uno de sus eliminados.

Después de abandonar el juego y permanecer poco más de 48 horas en el exilio, Mariana Ochoa volvió a la competencia ante el asombro de sus compañeros.

Mariana Ochoa regresa a la competencia en casa de los famosos México

La actriz había quedado fuera de la casa por decisión del público; sin embargo, su salida no significó el final de su participación, pues la producción decidió poner en marcha una nueva dinámica que no solo puso a prueba su resistencia, sino que le permitió luchar por recuperar su lugar.

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El regreso de la famosa ocurrió en una noche llena de sorpresas para los habitantes del reality; y es que, Fede Vigevani fue revelado como el infiltrado de la producción y, tras cumplir con el tiempo pactado de su estancia, abandonó el programa.

Fede Vigevani revelado como infiltrado y abandona casa de los famosos México

Estos dos movimientos modificaron por completo la historia de la casa y causaron todo tipo de reacciones entre los concursantes y el público.