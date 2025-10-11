Kinder construido con láminas, padece encharcamientos

A pesar de que las precipitaciones de los últimos días, han sido ligeras, el jardín de niños Profra. Gloria Lozano Enríquez, ubicado en la colonia La Lomita, enfrenta problemas importantes debido a las inclemencias del tiempo. En las aulas se filtra agua pluvial, provocando encharcamientos tanto en los salones como en el patio central de la escuela.

El origen del problema radica, en que los salones son de lámina, material que con el desgaste presenta huecos por donde se filtra el agua. Esto pone en riesgo no solo a los estudiantes, sino también al mobiliario escolar y al material didáctico.

La directora de la institución, Martha Leticia Mireles Hernández, lamentó que, pese a que desde el año pasado se han realizado solicitudes a distintas dependencias del gobierno para que el plantel sea considerado en los trabajos de rehabilitación, dichas peticiones han sido ignoradas.

La más reciente consistió en la reparación de un agujero en el patio cívico, que actualmente se tapó de forma provisional con grava y una tabla como medida preventiva, sin que se haya establecido una fecha para una reparación integral.

Mireles Hernández señaló que, aunque se le sugirió que los niños los trasladara a otros salones, existen grupos de hasta cien alumnos, además de que una docente se encuentra de incapacidad médica, sin fecha definida de reincorporación, al igual que un intendente en la misma situación.

En las aulas también se observa humedad acumulada en los pisos de concreto, otro de los problemas urgentes que requiere atención, ya que el material se encuentra deteriorado. Asimismo, el techado de lamina presenta goteras durante la temporada de lluvias, mientras que en época de calor las altas temperaturas afectan directamente el aprendizaje de los menores, por lo que esperan y pronto la escuela cuente con su techado de losa.