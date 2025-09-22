Kiosco de la Alameda se convierte en vivienda

La Alameda Central Ponciano Arriaga, uno de los espacios más emblemáticos del Centro Histórico de San Luis Potosí, genera preocupación entre los ciudadanos debido al abandono y la falta de mantenimiento, particularmente en sus estanques. La situación ha derivado en que el kiosco central de uno de los estanques se convierta en un refugio improvisado para personas en situación de calle.

En un video difundido en redes sociales por un ciudadano anónimo, se observa la parte baja del kiosco con una ruptura considerable que permite el acceso al interior, donde se aprecia una cama y diversos objetos que evidencian el uso del lugar como vivienda temporal. La denuncia ciudadana advierte que este espacio puede convertirse en un foco de inseguridad para transeúntes y visitantes.

El deterioro de los estanques también es evidente: uno de los lagos se encuentra seco y el otro mantiene agua en estado verde, mientras que los pozos existentes en el área han favorecido la proliferación de lavacoches que aprovechan el agua del lugar para ofrecer sus servicios.

Además, kioscos, bancas y fuentes presentan un estado de abandono que limita su funcionalidad, afectando la experiencia de quienes visitan la Alameda. La inseguridad y el deterioro dificultan que el jardín siga siendo un paseo tradicional y un atractivo cercano a templos emblemáticos como el de San José y El Carmen.

Aunque autoridades municipales y estatales han realizado esfuerzos para reforzar el alumbrado público y aumentar el patrullaje con vehículos y efectivos en tierra, la Alameda sigue mostrando signos de descuido.