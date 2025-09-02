La burocracia obstruye municipalizar: Canadevi

En muchos fraccionamientos no se puede pagar la recolección de basura o la luz porque no han sido entregados, no por causa de los desarrolladores, sino por burocracia municipal, advirtió el presidente local de la Cámara Nacional para el Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi) Francisco Torres Ocejo.

"Mas que al desarrollador, la tardanza en aprobar la recepción municipal de los fraccionamientos afecta a los colonos". Dijo que hay casos tan emblemáticos en la burocracia que incluso se han encontrado con asuntos donde el trámite ya no existe, y todo eso se pierde en lo que avanza la obtención de firmas.

"Una cosa es simplificar la recepción de los trámites nuevos, es decir como si son recibidos los fraccionamientos en tiempo y forma y antes de que se deterioren, pero la otra es que aquellos que ya tienen muchos años podrían ser beneficiarios de una campaña para su recepción".

Agregó que por ejemplo la ventanilla única nunca se hace, pero entonces tiene que realizarse, y al mismo tiempo, que las alcaldías organicen una campaña para recibir los fraccionamientos uno a uno, no para beneficiar a los desarrolladores, sino para beneficiar a los colonos.

Añadió que entregar un desarrollo es una tarea en la que se involucran muchas dependencias, y entonces el trámite no se facilita mucho, y en muchas ocasiones las propias alcaldías tienen programas de entrega de fraccionamientos, por medio de trámites muy complejos.

Recordó que no es lo mismo entregar un fraccionamiento nuevo en un tiempo corto que en 10, 15 ó 20 años. Por eso consideró necesario que las alcaldías diseñen campañas de entrega inmediata de los fraccionamientos.