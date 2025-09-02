El 12 inician discusión para la directiva

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado de San Luis Potosí fue convocada para sesionar el próximo 12 de septiembre, con el propósito de discutir y acordar el perfil que encabezará la nueva directiva legislativa, adelantó el diputado Rubén Guajardo Barrera, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN).

El legislador explicó que, durante esa fecha, cada bancada presentará sus propuestas de aspirantes a presidir la Directiva. Posteriormente, el día 14 se llevará a cabo la votación interna, y el 15 de septiembre el dictamen será turnado al Pleno del Congreso para su aprobación formal.

“El doce ya nos convocaron a la reunión de Junta de la Coordinación Política para definir las propuestas. Se va a votar el catorce y el quince se aprueba”, puntualizó.

En torno a los señalamientos que han hecho recientemente las fracciones de Morena y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quienes insisten en que la presidencia del segundo año legislativo corresponde al Partido del Trabajo (PT), Guajardo Barrera manifestó que Acción Nacional mantiene la confianza en poder alcanzar la designación.

“Sí somos conscientes, pero no hay que perder la fe. Tenemos a buenos perfiles ganadores”, agregó el coordinador panista.

Con este proceso, el Congreso del Estado se prepara para renovar su directiva, en un contexto marcado por la disputa entre las distintas fuerzas políticas por asumir la conducción de los trabajos legislativos durante el segundo año de la actual Legislatura.