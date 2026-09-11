logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Semana de la Moda en Nueva York inicia con fuerte apuesta ética

Fotogalería

Semana de la Moda en Nueva York inicia con fuerte apuesta ética

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

La Cegaip archiva denuncia contra el Ayto. de Armadillo

Omisiones que originaron la querella por opacidad continúan: C.O

Por Ana Paula Vázquez

Septiembre 11, 2026 03:00 a.m.
A
La Cegaip archiva denuncia contra el Ayto. de Armadillo
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado (Cegaip) archivó una denuncia contra el Ayuntamiento de Armadillo de los Infante por incumplir con la publicación de  información sobre egresos y remuneraciones de servidores públicos 

      correspondientes a enero, febrero y marzo de 2026. 

      El organismo justificó el cierre al señalar que las obligaciones 

      denunciadas serían revisadas mediante el Plan de Verificación 2026, aprobado en mayo para supervisar a los 59 municipios de San Luis 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Potosí.

      A septiembre, sin embargo, no se han dado a conocer resultados de esa verificación y, según Ciudadanos Observando, la Plataforma Estatal de Transparencia mantiene deficiencias en la información publicada por el Ayuntamiento de Armadillo encabezado por el alcalde Baldemar Miguel Hernández, tanto de 2026 como de ejercicios anteriores. La organización civil sostuvo que las omisiones que originaron la denuncia continúan.

      El Ayuntamiento tampoco entregó dentro del plazo establecido el  informe que le había solicitado la Cegaip. Pese a ello, el organismo 

      garante determinó que no era necesario continuar con el procedimiento y ordenó archivar el expediente como concluido, al considerar que el 

      incumplimiento sería atendido mediante el Plan de Verificación 2026.

      La resolución no estableció que el Ayuntamiento hubiera cumplido con sus obligaciones de transparencia ni determinó que la denuncia fuera 

      infundada. El expediente fue cerrado únicamente bajo el argumento de que el caso sería revisado dentro del plan general de verificación, por lo que Ciudadanos Observando cuestionó que una denuncia específica 

      terminara sin una determinación sobre el incumplimiento señalado.

      La organización civil pidió a la Cegaip informar qué municipios han sido revisados, qué incumplimientos fueron detectados, qué información se ordenó publicar y qué medidas o sanciones se aplicaron. También advirtió que, si el Plan de Verificación 2026 fue utilizado para cerrar 

      denuncias ciudadanas, sus resultados deben demostrar que el mecanismo permitió corregir las obligaciones incumplidas y garantizar el acceso a la información pública.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Protestan otra vez por Fermín; acusan que policías siguen en funciones
        Protestan otra vez por Fermín; acusan que policías siguen en funciones

        Protestan otra vez por Fermín; acusan que policías siguen en funciones

        SLP

        Redacción

        Habitantes de Picholco aseguran que el Ayuntamiento de Matlapa incumplió los acuerdos alcanzados tras la muerte del hombre

        Pondrán tope al aumento de rentas en SLP
        Pondrán tope al aumento de rentas en SLP

        Pondrán tope al aumento de rentas en SLP

        SLP

        Redacción

        El incremento anual no podría superar la inflación; falta la aprobación del pleno del Congreso

        Congreso pide análisis técnico sobre impacto de Monterrey VI
        Congreso pide análisis técnico sobre impacto de Monterrey VI

        Congreso pide análisis técnico sobre impacto de Monterrey VI

        SLP

        Pulso Online

        Nancy Jeanine García señala que el abasto para Nuevo León no debe comprometer el acceso al agua en otras entidades

        Gobierno se compromete a reparar laterales de carretera 57
        Gobierno se compromete a reparar laterales de carretera 57

        Gobierno se compromete a reparar laterales de carretera 57

        SLP

        Rubén Pacheco

        La Seduvop implementará un plan de remediación, mientras familiares del motociclista fallecido reciben indemnización