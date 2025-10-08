"La gente se desespera y tiene razón”, dice Galindo sobre bacheo

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, consideró comprensible que vecinos de la colonia Industrial Aviación hayan decidido tapar baches por su cuenta ante la falta de respuesta del Ayuntamiento, aunque aclaró que el municipio mantiene un programa abierto para realizar estas acciones de manera conjunta con la ciudadanía.

“Nosotros tenemos registrados más de siete mil baches y hemos tapado más de seis mil trescientos. La gente se desespera y tiene la razón”, reconoció el edil.

Aseguró que en varios casos el gobierno capitalino ha trabajado de la mano con colonos que aportan material o se organizan para participar en las reparaciones.

Galindo explicó que este tipo de iniciativas no son un hecho aislado, sino que se han presentado también en zonas como La Pila y Bocas. En esos casos, dijo, el Ayuntamiento ofrece acompañamiento técnico para garantizar que el trabajo se realice correctamente y el bache no vuelva a abrirse.

“No lo veo anormal ni como un llamado de atención. Al contrario, si nos hablan, hasta lo hacemos juntos. Yo respeto mucho al ciudadano, agradezco que lo haga, tiene todo mi reconocimiento”, expresó el presidente municipal.

El alcalde adelantó que ya envió personal de Obras Públicas a la colonia Industrial Aviación para coordinarse con los vecinos. “Si quieren que lo hagamos juntos, con mucho gusto. Tenemos material para hacerlo entre todos”, concluyó.