logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CELEBRAN 35 AÑOS DE PROFESIONISTAS

Fotogalería

CELEBRAN 35 AÑOS DE PROFESIONISTAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

"La gente se desespera y tiene razón”, dice Galindo sobre bacheo

El alcalde ofreció a vecinos que han reparado baches acompañamiento técnico y material

Por Rolando Morales

Octubre 08, 2025 11:51 a.m.
A
Enrique Galindo Ceballos/ Foto: Alberto Martínez-Pulso

Enrique Galindo Ceballos/ Foto: Alberto Martínez-Pulso

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, consideró comprensible que vecinos de la colonia Industrial Aviación hayan decidido tapar baches por su cuenta ante la falta de respuesta del Ayuntamiento, aunque aclaró que el municipio mantiene un programa abierto para realizar estas acciones de manera conjunta con la ciudadanía.

“Nosotros tenemos registrados más de siete mil baches y hemos tapado más de seis mil trescientos. La gente se desespera y tiene la razón”, reconoció el edil.

Aseguró que en varios casos el gobierno capitalino ha trabajado de la mano con colonos que aportan material o se organizan para participar en las reparaciones.

Galindo explicó que este tipo de iniciativas no son un hecho aislado, sino que se han presentado también en zonas como La Pila y Bocas. En esos casos, dijo, el Ayuntamiento ofrece acompañamiento técnico para garantizar que el trabajo se realice correctamente y el bache no vuelva a abrirse.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“No lo veo anormal ni como un llamado de atención. Al contrario, si nos hablan, hasta lo hacemos juntos. Yo respeto mucho al ciudadano, agradezco que lo haga, tiene todo mi reconocimiento”, expresó el presidente municipal.

El alcalde adelantó que ya envió personal de Obras Públicas a la colonia Industrial Aviación para coordinarse con los vecinos. “Si quieren que lo hagamos juntos, con mucho gusto. Tenemos material para hacerlo entre todos”, concluyó.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Eligen a Marmolejo Hernández en órgano de control del TEJA
Eligen a Marmolejo Hernández en órgano de control del TEJA

Eligen a Marmolejo Hernández en órgano de control del TEJA

SLP

Samuel Moreno

Durante la reunión para elegir a la funcionaria, la diputada Jéssica Gabriela López Torres propuso a otra persona

La gente se desespera y tiene razón”, dice Galindo sobre bacheo
La gente se desespera y tiene razón”, dice Galindo sobre bacheo

"La gente se desespera y tiene razón”, dice Galindo sobre bacheo

SLP

Rolando Morales

El alcalde ofreció a vecinos que han reparado baches acompañamiento técnico y material

Entérate | Pronóstico climático del miércoles 8 de octubre
Entérate | Pronóstico climático del miércoles 8 de octubre

Entérate | Pronóstico climático del miércoles 8 de octubre

SLP

Pulso Online

Invitan a Cena con Causa en beneficio del Cuerpo de Bomberos
Invitan a Cena con Causa en beneficio del Cuerpo de Bomberos

Invitan a Cena con Causa en beneficio del Cuerpo de Bomberos

SLP

Redacción