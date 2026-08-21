La inflación cae 3.12% en julio

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La inflación dio una tregua a las familias potosinas durante julio, con una variación mensual de apenas 0.03% y una tasa anual de 3.12%, de acuerdo con el más reciente reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El indicador muestra una desaceleración frente al 5.57% registrado en el mismo periodo de 2024 y al 3.51% de julio de 2025, en un escenario que refleja una menor presión general sobre los precios.

El principal alivio para el gasto familiar provino del índice no subyacente, que disminuyó 0.67% durante el mes, impulsado principalmente por la reducción de 1.51% en los productos agropecuarios. Dentro de este grupo, las frutas y verduras registraron una caída de 3.11%, comportamiento que se trasladó a productos de consumo cotidiano en mercados y centrales de abasto.

El jitomate fue uno de los productos que más contribuyó a reducir la presión sobre los bolsillos, al registrar una caída mensual de 29.20%, la mayor incidencia negativa entre los genéricos considerados en el indicador. También bajaron los precios del gas doméstico LP, con una reducción de 1%; el huevo, con 1.08%, y el pollo, con 0.40%, lo que permitió compensar parte de los incrementos registrados en otros productos y servicios.

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Sin embargo, la tregua no fue generalizada. El índice subyacente, que permite observar una tendencia más estable de los precios, aumentó 0.23% mensual y alcanzó una tasa anual de 3.95%. Entre los productos que presionaron al alza destacaron la cebolla, con un incremento de 18.97%, y la naranja, que subió 11.90%; además, los servicios relacionados con alimentos preparados y vivienda también presentaron aumentos.

En el comportamiento regional, San Luis Potosí se mantuvo fuera del grupo de entidades con las mayores presiones inflacionarias durante julio. Mientras estados como Morelos registraron incrementos mensuales cercanos a 0.90%, la entidad potosina presentó un comportamiento más moderado, de acuerdo con la medición nacional del Inegi.