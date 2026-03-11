La Jucopo divide a los morenistas

A pesar del mensaje morenista de unidad, la designación del diputado y coordinador de su bancada, Roberto García Castillo, a la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de Congreso del Estado, evidenció inconformidad dentro de la propia bancada.

Inconformidad en Morena por relevo en presidencia de Jucopo

El diputado Carlos Artemio Arreola Mallol afirmó que el relevo no fue discutido con todos los legisladores de su partido y que no existió una reunión formal para abordar el tema. "Con nosotros no ha platicado nadie, ayer nos conectamos por Zoom para ver la Gaceta Parlamentaria y habíamos acordado platicar con la dirigencia, pero nosotros no estábamos enterados. Prácticamente no hay diálogo al interior", declaró.

El relevo también abrió cuestionamientos sobre el discurso de que "es tiempo de mujeres", luego de que ninguna diputada fuera considerada para encabezar la bancada o la Jucopo.

Discurso y acciones sobre participación femenina en Morena

La diputada Gabriela López Torres señaló que ese planteamiento debe reflejarse en acciones y no quedarse sólo en el discurso, aunque aclaró que no se siente agraviada y que continuará trabajando junto al diputado García Castillo.

Tras su designación, García Castillo sostuvo que su gestión buscará mantener el diálogo y los consensos dentro del Legislativo. Aseguró que la intención será continuar con el trabajo político entre las distintas fracciones parlamentarias. "Nuestro principal partido es el pueblo, es la gente y así continuaremos en esa línea política de diálogo y consenso", declaró el coordinador.

El legislador también agradeció el respaldo de sus compañeros y de la dirigencia estatal de Morena, encabezada por Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, quien defendió la decisión y aseguró que dentro del movimiento pueden existir diferencias, pero no rupturas.