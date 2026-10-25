logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Messi recibe el Princesa de Asturias

Fotogalería

Messi recibe el Princesa de Asturias

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

La tecnología avanza más rápido que la ley

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 25, 2026 03:00 a.m.
A
La tecnología avanza más rápido que la ley
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La legislación mexicana todavía no cuenta con un marco general para regular la inteligencia artificial, mientras su uso plantea interrogantes sobre quién debe responder por los daños que provoque y cómo evitar decisiones discriminatorias. Saúl Rodríguez Corona, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), advirtió que la tecnología está avanzando más rápido que las normas jurídicas para controlar sus efectos.

      "Nos está ganando la inteligencia artificial en cuanto a la carrera con la regulación propia de la misma", señaló el especialista en Derecho Constitucional y Amparo. Entre los riesgos que requieren atención están los sesgos algorítmicos, capaces de generar resultados discriminatorios, y la falta de claridad sobre quién debe responder cuando estas herramientas ocasionan daños a personas u organizaciones. 

      Rodríguez Corona sostuvo que su uso en la impartición de justicia debe mantenerse bajo supervisión humana. "Es fundamental que sea auxiliar en el quehacer diario, como en la justicia, siempre y cuando no dependa totalmente de su autonomía; tiene que estar siempre supervisada por personas", puntualizó.

      La regulación también enfrenta desafíos en materia de derechos de autor, imagen y voz cuando se utilizan materiales de terceros para generar contenidos, particularmente si existe un beneficio económico. En el ejercicio profesional del Derecho, la inteligencia artificial puede facilitar la administración de expedientes y la elaboración de contratos, pero también producir información incorrecta, referencias inexistentes y documentos deficientes, por lo que el académico consideró necesaria la revisión de profesionales.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Anuncian descuentos para adultos mayores que abran negocios en SLP
        Anuncian descuentos para adultos mayores que abran negocios en SLP

        Anuncian descuentos para adultos mayores que abran negocios en SLP

        SLP

        Pulso Online

        Adultos mayores tendrán atención especial; faltan fechas, requisitos y montos de los beneficios.

        Cajeros y calles concentran el miedo; en SLP, 61% se siente inseguro
        Cajeros y calles concentran el miedo; en SLP, 61% se siente inseguro

        Cajeros y calles concentran el miedo; en SLP, 61% se siente inseguro

        SLP

        Pulso Online

        La percepción general continúa por encima del indicador nacional.

        Preparan a 20 municipios ante riesgos por lluvias
        Preparan a 20 municipios ante riesgos por lluvias

        Preparan a 20 municipios ante riesgos por lluvias

        SLP

        Pulso Online

        Buscan mejorar la capacidad de respuesta municipal y proteger a los habitantes

        Sin titular, 73% de Agencias del Ministerio Público
        Sin titular, 73% de Agencias del Ministerio Público

        Sin titular, 73% de Agencias del Ministerio Público

        SLP

        Rubén Pacheco

        García Cázares informó que actualmente se encuentra abierta una convocatoria para el reclutamiento de dichos profesionales