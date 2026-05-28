La UPSLP renueva sus convenios

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La Universidad Politécnica de San Luis Potosí renovó los acuerdos para generar programas de educación dual en sus carreras profesionales, con alrededor de doscientas empresas para prácticas y para educación dual, informó el rector Néstor Eduardo Garza Álvarez.

Informó que por ejemplo, hay acuerdos renovados con empresas extranjeras que capacitan a los estudiantes para desarrollar labores en línea, ligadas a la disciplina en la que se preparan, para aprovechar las nuevas modalidades de trabajo a distancia. Entre ellas hay empresas establecidas en California en Estados Unidos y en ciudades de Japón. A ellas se sumaron algunas empresas de la Ciudad de México.

Dijo que hay un convenio con la Universidad de Georgetown, de manera que compartieron tendencias y acciones afirmativas para mejorar la formación educativa.

Agregó que no solo están implementando buenas prácticas de universidades a nivel global, sino que también hay planes de innovación en algunas otras.

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Dijo que hay una tasa de deserción muy por debajo del nivel del estado y de la federación. Agregó que precisamente para frenar la deserción, han aterrizado diferentes políticas orientadas a la permanencia de los estudiantes, entre las que incluyen políticas económicas, programas de subsidio, facilidades de pago, asignación de tutorías y acompañamiento, aparte de planes de segundas oportunidades. Añadió que las herramientas para garantizar la permanencia de estudiantes, a veces se vuelven complejas pero se tienen que hacer.